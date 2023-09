Cocina al vapor con BONNET; rápida, saludable y sostenible

La cocina al vapor es un método de cocción muy saludable y utilizado para preparar todo tipo de alimentos en las cocinas industriales.

En este artículo, se exploran las principales ventajas y usos de la cocción al vapor. Además, dentro de su amplia gama de maquinaria de cocina industrial premium, BONNET presenta su cocedor de vapor de alta velocidad BONNET, uno de los mejores y más potentes cocedores de vapor del mercado.

Con el cocedor de vapor de BONNET, se incrementan extraordinariamente las ventajas de este tipo de cocción en las cocinas industriales, permitiendo obtener el máximo aprovechamiento en las cocciones al vapor.

Principales beneficios de la cocina al vapor En el mundo de la hostelería, es apreciado el sistema de cocción al vapor por sus grandes ventajas y beneficios, como el hecho de permitir cocinar los alimentos de forma muy saludable y manteniendo sus propiedades.

Al no requerir agregar al alimento ningún tipo de mantequillas, salsas o aceite, para su cocción, solo el vapor, se obtiene una terminación de producto delicioso y saludable, ya que evita grasas y calorías excesivas.

Otra gran ventaja de la cocina al vapor es la de conservar la calidad nutricional de los alimentos. Debido a que las temperaturas de cocción nunca superan los 100 grados, el producto conservará sus vitaminas y minerales. Esto es uno de los grandes beneficios de la cocción al vapor, frente a otros métodos que, en muchas ocasiones, requieren también, tiempos bastante más largos para un perfecto acabado.

Además de las propiedades nutritivas, el vapor también ayuda a conservar la textura y el sabor de los alimentos. Al mantenerlos perfectamente hidratados, permite disfrutar de una comida tanto nutritiva como realmente deliciosa.

Sin duda, la cocina al vapor es una excelente opción para quienes estén preocupados por mantener una alimentación saludable, ya que con esta cocción se consiguen alimentos nutritivos, equilibrados y apetitosos, al no añadir calorías innecesarias al plato.

La cocción al vapor admite cualquier tipo de alimento, ya sean verduras, carnes, pescados o, incluso, huevos; este hecho abre un mundo infinito de posibilidades en las cocinas industriales. Por ejemplo, la cocción de los huevos al vapor a 65 grados asegura un huevo cremoso y tierno.

Además, otro de los importantes beneficios de la cocción al vapor, sobre todo para el personal de limpieza, es que se trata de una forma limpia de elaboración, pues no ensucia ni engrasa la cocina. Facilita, de esta manera, el trabajo del personal en las cocinas profesionales, lo que permite mantener un entorno más limpio y ordenado y evita riesgos de incendios, al mismo tiempo que mejora el clima laboral.

Cocina al vapor nocturna o cocción a baja temperatura La cocina nocturna al vapor es una forma eficiente y cómoda de preparar los alimentos en una cocina profesional. Consiste en cocer a bajas temperaturas durante la noche, y así tener preparadas las elaboraciones a la mañana siguiente.

Esto conlleva muchas ventajas para el personal como ganar en comodidad y organización durante la jornada laboral. Además, el chef podrá centrarse en otras tareas que aporten un mayor valor añadido a su día a día.

Es muy atractivo para los profesionales de las cocinas utilizar la maquinaria durante las 24 horas, ya que esto permite cocinar los alimentos a baja temperatura durante toda la noche y encontrarlos ya preparados a la mañana siguiente.

Sumado a esto, la cocina nocturna al vapor ofrece un importante ahorro de energía, que pueden llegar a ahorrar hasta un 20 % en electricidad, al cocinar fuera de las horas pico. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cocción a baja temperatura consume menos energía que la cocción a temperaturas altas.

Cocina al vacío con vapor La cocción al vacío con vapor es otra forma eficiente y precisa de cocinar los alimentos. Esta técnica también permite cocinar todo tipo de alimentos, como pescado, carne o verduras, a una temperatura constante.

La técnica del vacío mantiene la humedad, el marinado y los nutrientes del alimento en el interior del envase, añadiendo además una mayor higiene y, por tanto, seguridad alimentaria. El resultado son platos de una perfecta textura y sabor.

Por otro lado, al reducir la cantidad de materias primas, reduce las mermas y, en consecuencia, lo que conlleva mayor rentabilidad para los negocios de hostelería.

Teniendo todo esto en cuenta, queda comprobado que el envasado al vacío de los alimentos elaborados o semielaborados representa una gran ayuda en los procesos de línea fría.

El cocedor de vapor de alta velocidad de BONNET, entre los más potentes del mercado La firma IHS Tecnológicos, experta en cocina industrial y distribuidora oficial de BONNET en España, cuenta cómo esta nueva maquinaria de cocina mejora la productividad en una cocina industrial.

El cocedor de vapor de alta velocidad es uno de los más rápidos y eficientes del mercado. Ha logrado reducir hasta 10 veces el tiempo de cocción de los alimentos. Con su sistema único, consigue un servicio rápido y de gran calidad. Además, permite cocer más del 70 % de los alimentos que se cocinan con otras máquinas.

El cocedor de vapor de BONNET posibilita la preparación de una infinidad de platos en tiempo récord. Los chefs y profesionales de las cocinas tendrán preparados exquisitos y nutritivos platos en muy poco tiempo. Por ejemplo, puede cocinar unos mejillones al vapor en tan solo 30 segundos, o un brócoli en 45 segundos.

El cocedor de vapor de BONNET consigue importantes ahorros para los negocios de hostelería y además es increíblemente sostenible. Para facilitar su uso, tiene un panel de control muy intuitivo y sencillo de utilizar. Su limpieza es rápida, profunda y muy fácil, gracias a su cavidad cilíndrica interior.

Tampoco se puede olvidar que todo el equipamiento de hostelería de BONNET, como gama premium, está fabricada bajo los más estrictos estándares de calidad y en continua coordinación con muchos de los mejores chefs del mundo. Esto, unido a los continuos avances en I+D+I, hace que BONNET fabrique maquinaria de cocina industrial prácticamente perfecta.

¿Qué valor añadido aporta el cocedor de vapor de BONNET? En resumen, el cocedor de vapor de alta velocidad de BONNET ofrece numerosas ventajas de gran ayuda para una cocina industrial.

Más calidad, mayor sabor y color; una alimentación más saludable; mejor aprovechamiento del producto, al no generar mermas; ahorro en energía y agua; una limpieza más fácil y rápida; mayor satisfacción del cliente, gracias a un mejor servicio y percepción de calidad; y más satisfacción del personal, con mayor flexibilidad y menos estrés en el trabajo.

Sumado a esto, se trata de un equipo muy polivalente, de gran robustez y fiabilidad. Y como toda la maquinaria de cocina de BONNET, existen diferentes modelos para cada necesidad, ya se trate de pequeños restaurantes o de cocinas de gran volumen.

No hay duda de que la cocina al vapor es una opción saludable, eficiente, limpia y apetitosa de cocinar los alimentos. Por eso, uniendo esas ventajas con la maquinaria de cocina adecuada, es posible crear menús deliciosos y nutritivos que deleiten a los paladares más exigentes.

BONNET lo sabe y lo pone muy fácil a través de su distribuidor en España, IHS Tecnológicos, una firma que proporciona todo el asesoramiento para optimizar al máximo este método cocción y llevar las habilidades de los profesionales de la cocina al más alto nivel.