Ámsterdam; Andreina Fuentes Angarita forma parte de la experiencia inmersiva 'Uitmelken; Harvesting Money'

Hasta el 25 de septiembre, el colectivo Food Of War se exhibe en Ámsterdam, con la participación de Andreina Fuentes Angarita, Raúl Marroquín, Hugo Palmar, Truus Dokter, Vita Buivid, Rob ter Haar y Harriet Poznansky como artistas invitados.

El viernes 15 de septiembre la residencia artística puntWG, con sede en Ámsterdam, dio la bienvenida oficial a la nueva experiencia inmersiva del colectivo de arte Food of War: “Uitmelken: Harvesting Money”, una muestra que desenreda los hilos que conectan la sobreproducción, la huella de carbono y la compleja danza del equilibrio ecológico. La exposición ha sido posible gracias al patrocinio de Arts Connection Foundation y estará abierta hasta el 25 de septiembre, de 13:00 h a 19:00 h.

“Uitmelken: Harvesting Money” es un viaje sensorial liderado por los artistas Hernán Barros y Omar Castañeda, que descubre las historias no contadas, entretejidas, en los sistemas alimentarios globales. En este viaje, destaca la presencia de la artista Andreina Fuentes Angarita, quien participa con la obra WAR: un viaje a través de la relación entre los tulipanes y su consumo durante la guerra.

Asimismo, a través del LAB Food of War, Andreina Fuentes Angarita presentó ocho recetas hechas a base de bulbos de tulipán, como parte de la experiencia gastronómica inmersiva presente durante la exposición: Tulip bocado, Tulip spread, Chocolates explosive tulips y una versión de bulbos de tulipán fritos con salsa brava, llamada Angry tulip, entre otras. Junto a ella, también están presentes, Raúl Marroquín, Hugo Palmar, Truus Dokter, Vita Buivid, Rob ter Haar y Harriet Poznansky, como artistas invitados.

“Uitmelken: Harvesting Money” se inspira en el término holandés “uitmelken”, que simboliza el acto de extraer financieramente hasta la última gota. Este término sirve como lienzo para una experiencia artística multidisciplinaria que profundiza en las intrincadas conexiones entre la producción de alimentos, la economía, la tecnología y la ecología.

Las obras no solo trasladan al espectador a través de un poderoso diálogo sobre la relación con los recursos naturales, sino que además hace un llamado a la acción a los asistentes. “Cada pieza presentada en la exposición es una invitación a involucrarse, a reflexionar sobre nuestro lugar en la naturaleza y a respetar el delicado equilibrio de la armonía ecológica”, explicó Andreina Fuentes Angarita, también directora de Arts Connection Foundation.

Explicó que el diálogo artístico es cambiante y maleable, por lo que esta exposición se transformará diariamente. “Las obras de arte se moverán, se introducirán y se eliminarán para ayudar a resaltar diferentes perspectivas”, agregó.

Eventos colaterales La exposición incluye dos eventos interactivos: el 22 de septiembre, de 16:00 h a 19:00 h, se llevará a cabo la “Operación Tulipán” (Operatie Tulp), con el apoyo de Huiberts biologische bloembollen, para ofrecer recetas con bulbos de tulipán que abrirán la reflexión sobre la naturaleza cambiante de los símbolos y la cocina; y el 23 de septiembre, de 15:00 h a 17:00 h, toca el turno a “Wilde Pannekoeken”, con el apoyo del club de recolección Eigen Krachtvoer, donde los asistentes comerán deliciosos pancakes elaborados con productos silvestres, mientras aprenden la historia y técnicas de recolección.

Food of War (comida de guerra) es un colectivo fundado por los artistas colombianos Hernán Barros y Omar Castañeda que, desde Londres, ha logrado reunir un importante grupo de artistas internacionales para promover actividades artísticas que abran espacios de reflexión sobre el impacto de los conflictos sociales en los alimentos. La emprendedora cultural Andreina Fuentes Angarita es parte del consejo de administración (board of trustees).

Arts Connection Foundation es una organización cultural sin fines de lucro con sede en Miami-Dade que promueve eventos que brinden a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana.