Los puntos más importantes de la nueva Ley de Bienestar Animal

La responsabilidad de los animales y el cuidado adecuado con respeto y dignidad de estos es algo que debería ser obligatorio. Desgraciadamente, muchos dueños de las mascotas no cumplen con las obligaciones básicas. Para ello, se ha implementado una Ley de Bienestar Animal (LBA) que regula la protección de los animales y los derechos de los animales. Esta fue aprobada en marzo de 2023, pero no se aplicará hasta 6 meses después.

Principales claves de la nueva ley Prohibido dejar solo a un animal de compañía durante más de 3 días y durante más de 1 en el caso de los perros. Se prohíbe también mantener de forma periódica a las mascotas en lugares como terrazas, balcones, trasteros, garajes...

La venta de algunos animales que han sido tradicionales como mascotas, como perros, gatos o hurones queda prohibida salvo por criadores que tengan los permisos necesarios.

En el caso de que se hayan adquirido este tipo de animales antes de la entrada de la nueva ley, esto no supondrá ningún problema, aunque será necesario informar a la autoridad pertinente de la Comunidad Autónoma.

Las razas de perros potencialmente peligrosos se mantienen tal y como estaban, este es uno de los problemas que más afectan a la sociedad que tienen mascotas, especialmente a las que cuentan con perros. Las principales razas potencialmente peligrosas son: Pit Bull Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Fila Brasileño, Tosa Inu y Akita Inu, y se les seguirá obligando a utilizar correa y bozal, contar con licencia y no pasear por zonas hábiles para otros perros.

Se prohíbe el sacrificio animal salvo por razones médicas.

La esterilización se exigirá en dos casos, a los gatos antes de los 6 meses de edad, y a los perros y hurones, de la cual se tendrán que encargar la entidad protectora de estos animales antes de la adopción.

Identificación de gatos y hurones al igual que a perros que con un microchip, intentando evitar el abandono y descuido de los animales.

Curso de formación para la tenencia de un perro, que será de carácter indefinido y que será obligatorio tanto como para los nuevos propietarios como para los que contaban con un perro previo a la ley.

Los perros dedicados a labores como la caza, el pastoreo o la seguridad, quedarán al margen de esta nueva ley.

Multas de la nueva Ley de Bienestar Infracción leve: su multa podrá ir desde 500 a 10.000 euros, y se producirá cuando se incumpla alguna norma, permiso u obligación recogida en la nueva ley, pero sin llegar al contacto físico o a la alteración comportamental del animal.

Infracciones graves: variarán entre los 10.001 y los 50.000 euros y se producirá este incumplimiento cuando haya daño físico o dolor para el animal sin que le cause la muerte o las secuelas graves.

Infracciones muy graves: irán de 50.001 a 200.000 euros cuando se produzca la muerte del animal siempre y cuando no sea de forma permitida, es decir, por motivo médico o de salud.

Acceso de animales a los distintos espacios Medios de transporte El ingreso de animales a medios de transportes públicos y privados como trenes, autobuses o barcos estarán permitidos siempre y cuando estos animales no conlleven un riesgo para el resto de pasajeros. Las instalaciones ferroviarias y navales deberán adaptar sus viajes para la posibilidad del transporte del animal de una forma segura y cumpliendo todas las condiciones necesarias.

Por otro lado, aquellos que tengan su vehículo propio para el transporte como pueden ser Uber, Cabify o taxi, decidirán si los animales pueden o no realizar el viaje.

Establecimientos públicos y privados Los establecimientos públicos y privados más tradicionales como bares u hoteles permitirán generalmente el acceso a los animales siempre que no supongan un riesgo.

Si no se admite la entrada de algún animal, deberá quedar recogido en la entrada del establecimiento. Tampoco se podrá permitir la entrada de animales a espacios dedicados a la elaboración o al mantenimiento de alimentos.

Albergues, refugios y centros de asistencia Estos lugares permitirán el acceso de los animales siempre y cuando no exista una causa justificada como peligro o alergia

Acceso a playas y otros espacios públicos Los ayuntamientos serán los encargados de determinar la entrada de los animales, especialmente de los perros, a estos espacios. La idea general es la de promover que los dueños puedan ir acompañados de sus mascotas siempre y cuando no sean peligrosos para otros perros o personas.

En caso de que el dueño quiera acceder con su mascota a cualquiera de los puntos en los que están permitidas, debe cumplir con las siguientes responsabilidades:

Tener al animal con las condiciones higiénicas y sanitarias obligatorias.

Respetar las medidas de seguridad necesarias.

Cumplir todo lo necesario para que los animales no supongan un riesgo para otros acompañantes u objetos.

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones será sancionado como una infracción leve, de 500 a 10.000 euros.

Se espera que, con todas estas medidas, la responsabilidad y el cuidado de las mascotas será cumplido de una forma en la que estos no sufran y sean tratados con el cuidado y el cariño que merecen, promoviendo una convivencia más segura y feliz entre dueños y propietarios.