Los beneficios de contratar a un Perito de Seguros, por APCAS

La función de los Peritos de Seguros es muy importante en cualquier aspecto de la vida cotidiana.

Este profesional cumple la función de valorar un siniestro y comprobar lo que cubre un seguro en cada caso para proponer una indemnización al afectado.

Desde la Asociación de Peritos de Seguro y Comisarios de Averías (APCAS), explican todos los detalles que cualquier posible cliente debe saber en caso de necesitar sus servicios y por qué es imprescindible su trabajo.

¿Cuáles son las funciones principales de los Peritos de Seguros?

El Perito de Seguros es un profesional cualificado para determinar la valoración de un siniestro, investigar sus causas, comprobar las coberturas que proporciona el contrato de seguros y proponer una cuantía de indemnización, reparación o sustitución de los bienes dañados, ya sean materiales o personales. Además, es una figura indispensable que puede y ofrece un conjunto de servicios de valor añadido como son, el estudio y asesoramiento en el análisis de los siniestros, sus causas y su alcance; la auditoria y verificación de los sistemas y procedimientos de reparación, la consultoría en las materias que le son propias, etc.

¿Los Peritos de Seguros solo trabajan para las compañías de seguros?

Los Peritos de Seguros son profesionales independientes que ofrecen sus servicios y conocimiento para la gestión y resolución de siniestros de distinta índole, que aportan una valoración de los mismos a los clientes que les contratan para tal ejercicio, sean aseguradores o asegurados, e incluso en casos que no hay póliza de seguros.

Ciertamente, un porcentaje muy alto de estos clientes son las compañías aseguradoras, aunque también son solicitados para realizar labores para particulares, como decimos incluso en labores técnicas en las que no media una póliza de seguros. Algunos ejemplos son: la revisión y tasación previa a la compra de bienes inmuebles y de vehículos, la evaluación de riesgos en infraestructuras industriales, hoteleras, etc., y además, los profesionales periciales ejercen una labor muy importante en previsión y lucha contra el fraude en defensa de los intereses de todos sus clientes, para que el conjunto de los asegurados no tenga que pagar los fraudes de los deshonestos.

¿Cuáles son entonces los beneficios de contar con un Perito de Seguros?

Cuando tenemos un siniestro estamos afectados, ciertamente en mayor o menor medida en función de lo ocurrido y del alcance que tenga el daño producido, y desde luego en el peor de los casos, cuando ha habido daños personales, pero sin duda, al sufrir un siniestro estamos en un estado de vulnerabilidad, y es en ese estado de ánimo que tenemos que afrontar las gestiones y el papeleo, escuchar la propuesta de la aseguradora, evaluarla, en el peor de los casos nos pueden comunicar que el siniestro no tiene cobertura, … ¿Quién no desea en esas circunstancias que un profesional le ayude a resolver el problema? La intervención de un perito de parte no solo servirá para garantizar la indemnización más justa para los daños sufridos, en función de mi contrato de seguro, sino que además es un magnífico gestor para salir cuanto antes de la situación y restablece la normalidad.

¿Se puede entonces nombrar un Perito de Seguros de parte en caso de accidente de coche?

El asegurado contará con la cobertura que determine el especialista que enviará su aseguradora -se está dando el caso que en los siniestros de hogar las aseguradoras no están enviando Peritos de Seguros, lo que suele en perjuicio del afectado-, pero si no está de acuerdo con la misma, tienen derecho a nombrar un profesional de la pericia de parte que realice un estudio más profundo del siniestro y dictamine por medio de un informe su valoración que podrá ser similar o no a la del profesional que actúa por la entidad aseguradora, y si bien en este caso, los honorarios por el trabajo realizado por el perito de parte serán abonados por el cliente que lo contrata, la práctica nos dice que suele salir casi siempre a cuenta, no solo por la indemnización, sino también por el asesoramiento

¿Los Peritos de Seguros solo actúan en caso de siniestro?

La mayor parte de las intervenciones de los Peritos de Seguros se producen tras los siniestros, pero no siempre, su labor va más allá pudiendo realizar trabajos de prevención de riesgos, tasación de bienes, asesoramiento de seguros y coberturas, valoración de bienes muebles y protección de estos, … son profesionales con grandes conocimientos técnicos y en materia de seguros, y su conocimiento es aplicable a muchos campos y a muchas situaciones.

¿Cómo se debe actuar ante el seguro en caso de incendio?

Declarar el siniestro cuanto antes para que comiencen los procedimientos internos de la compañía aseguradora en cuestión, intentar siempre hacerlo en el plazo de los siete días siguientes al siniestro, y si ello no fuera posible, explicar los impedimentos para haberlo hecho con anterioridad, en el momento de declararlo.

Cuando acuda el perito tenga a punto los siguientes documentos:

Las fotos que tenga y la relación de los bienes afectados.

Si lo tiene, el contrato de seguros (condiciones generales y particulares) y último recibo pagado. Si no lo encuentra su mediador de seguros le facilitará una copia. No se demore.

DNI y nº de cuenta, donde quiere que se le indemnice.

Si la vivienda tiene hipoteca y consta en el condicionado particular, vaya pidiendo a su banco la “cesión bancaria”. Si no saben lo que es, el Perito de Seguros le facilitará un modelo para llevarlo a la entidad bancaria. Sin ese requisito cumplimentado, no recibirá indemnización.

¿Y en caso de inundación?

Ocurre de forma muy similar. En este caso, si es posible haga fotos de la altura del agua y elementos afectados. Pueden ir limpiando aquello que esté en sus manos, pero, importante, no tire nada -excepto productos perecederos- para que pueda ser visionado por el Perito de Seguros. Por ejemplo, si se le ha dañado la nevera, saque fotos y relacione los alimentos, antes de llevarlos al vertedero, y cuando acuda el perito tenga a punto los mismos documentos que hemos nombrado en el caso de incendio.

En ambos casos para colaborar en todo lo posible con el perito, lo ideal es realizar un listado de bienes siniestrados, realizar todas las fotos posibles al respecto y, en caso, que se demore la visita de este, poder realizar labores de limpieza previamente justificadas.

¿Qué se considera como un fraude en seguros? ¿Cómo prevenirlo?

Según la RAE, fraude es una “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”, para el Derecho es una acción que implica un engaño e implica una condena penal. Ante esta situación, el Perito de Seguros es una figura fundamental en la evaluación de siniestros, ya que son los responsables y representantes que acuden al lugar para verificar que todo lo ocurrido se debe al propio siniestro y no a un engaño por parte del asegurado.

En los últimos años, la lucha contra el fraude demuestra la cantidad de engaños a los que se enfrente el mundo del seguro y que va en perjuicio de todos los asegurados que de buena fe tienen todos sus siniestros cubiertos y cumplen con las normas legales y con sus contratos, ya que no se nos puede olvidar que los seguros nos protegen en los peores momentos de la vida y si hacemos un mal uso de los mismos nos afecta a todos los asegurados honestos.