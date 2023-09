Las expertas de Perricone MD, Medik8 y Ambari cuentan cuáles son las pistas con las que la piel está insinuando que quiere retinol

Mucho se habla de él como principio antiedad, pero no termina de quedar claro cuándo apostar por él, si es adecuado o no para la piel o si se necesita realmente El retinol es el nuevo ácido hialurónico en lo que a principios beauty se refiere. Es ese activo del que todo el mundo habla y no hay quien no tenga una amiga, conocida o vecina que lo use. Es famosísimo y todo el mundo lo quiere, aunque no se suele introducir en la rutina de forma tan sencilla, porque asociado a él hay tanto bondades como ciertos miedos. ¿Será el retinol para la piel de uno mismo? o, por formular mejor la pregunta, ¿cómo se sabe si realmente se necesita? Estas y otras cuestiones las van a responder una serie de expertas en breve.

¿Es el retinol para todo tipo de pieles?

"Sí, es para todo tipo de pieles. Es el estándar renovador a todos los niveles, ya se tenga una piel grasa, seca o mixta. Eso sí, dentro del mundo de los retinoles, los podemos encontrar en cremas, aceites, sueros de acabado acuoso, etc. por lo que una piel seca apreciará más un retinol dentro de una fórmula lipídica, mientras que una piel grasa preferirá aquellos acabados más ligeros, porque su piel no requerirá tanta emoliencia", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Intelligent Retinol 6TR de Medik8. Suero en aceite de acabado seco con 0,6% de retinol potenciado con climbazol, formulado para entregar el retinol poco a poco en la piel y evitar cualquier irritación. 64 € en Medik8.es

Con arrugas, ¿qué tipo de retinol?

"El retinol será el mejor principio antiedad para luchar con las arrugas. Hay otros principios buenísimos, como el acil glutatión, pero el retinol es el estándar de oro. Trabaja a nivel celular renovando la piel, haciendo que las capas más profundas se regeneren a mayor velocidad, lo que lleva a que esa piel más sana vaya pasando a la superficie, con un acabado rejuvenecido y más uniforme. También es un maravilloso sintetizador de colágeno y elastina, lo que promueve que las arrugas sean menos visibles y pronunciadas", apostilla Raquel González, cosmetóloga y directora de educación de Perricone MD

Retinol Treatment & Moisturizer incluye retinol y ácido salicílico. La fórmula está pensada para ofrecer tratamiento antiedad y antiacné. Se completa con el poder calmante de la niacinamida. 51,50€ en Perriconemd.es

Con granitos, ¿qué se puede hacer?

Será un gran aliado en las batallas antiacné, ya sea un acné puntual o continuado en el tiempo. La regeneración celular que promueve hace que la piel trabaje mejor y se reduzcan los pequeños brotes. Además, es un poderoso seborregulador y afinador de los poros, hecho fundamental para que la piel sea menos propensa a las reacciones inflamatorios. Dentro de los retinoides, está el retinol, el más conocido, pero también el retinal. Este segundo tiene una función antiacné mayor aún, ya que es antibacteriano, lo que evita los procesos infecciosos", argumenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Midnight Renewal de Omorovicza es un suero de noche renovador con retinal y un complejo termal de patente propia con efecto regenerador. También incluye microalgas que contrarrestan los efectos del estrés y el cortisol en la piel. 170€ en Purenichelab.com

Retinol, ¿apto para piel sensible?

Natalia Abellán, directora técnica de Ambari explica que: "el retinol genera pánico porque, durante el período de adaptación, puede irritar la piel. Sin embargo, esto no significa que una piel sensibilizada o incluso con rosácea no puedan acudir a formas de vitamina A. Por ejemplo, el bakuchiol puede ser una alternativa vegetal al retinol que genera menos efectos secundarios". Por otro lado, "si una piel sensible empieza por dosis muy bajas de retinoides, lo normal es que lo asimile bien y, de hecho, al ir promoviendo la regeneración celular de la piel, lo normal es que la refuerce, permitiendo utilizar, cada vez, porcentajes más elevados de este activo y mejorando la calidad del tejido, además de tratar a nivel antiedad. Esto último es fundamental, ya que las pieles sensibilizadas suelen pasar por procesos inflamatorios que llevan a cascadas de pérdida de colágeno y requieren de un acelerador de esa síntesis de esta proteína antiedad", suma Isabel Reverte, directora técnica de Rosalique.

Ambari PM Active12 Serum lleva un 12% de alfahidroxiácidos, bakuchiol (la alternativa vegetal al retinol) y hongos para reforzar la función barrera de la piel. 122 € en Purenichelab.com

Puntos negros… ¿lo solucionará el retinol?

"Por un lado, en su labor renovadora, el retinol favorecerá que las capas más profundas de piel pasen a la superficie, revelando poros más finos y acelerando el proceso de eliminación de las capas más viejitas de piel, donde los puntos negros pueden estar más marcados y dilatados", expone Marta Agustí, técnica cosmética y prescriptora en la web Purenichelab.com. A ello, añade que: "además, puesto que el retinol, y más aún el retinal, son ultra seborreguladores, reducirán la cantidad de grasa que produce la piel, favoreciendo así que no se asiente en los poros y se oxide, dando esa sensación de punto negro".

Manchas de sol, ¿retinol, también?

Es una de las mayores preocupaciones dentro del mundo de la cosmética. Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, comenta que "Aunque hay varios principios para tratar la pigmentación, como los ácidos exfoliantes, el retinol será un ultraeficaz activo antimanchas. Su grandísima acción regeneradora de la piel permite que las capas más superficiales y con mayor número de células muertas de la piel se vayan desprendiendo. Al hacerlo, se eliminan niveles que tienen además más pigmentación. Asimismo, la propia regeneración celular trabajará para crear nueva piel más uniforme y con menor sensación de mancha marcada".