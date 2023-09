La diversidad de género en el ámbito inversor, clave para aumentar el número de emprendedoras

Esta es una de las conclusiones de la jornada "Emprendimiento e Inversión", organizada por WA4STEAM, asociación de mujeres Business Angels, con motivo de su reunión anual celebrada en Bilbao. Regina Llopis, fundadora y presidenta de honor de WA4STEAM, clausuró el evento, reconociendo que "las business angels de la asociación ‘crean dinero’ para el ecosistema emprendedor, invirtiendo cantidades que de otra forma no llegarían a las fundadoras" WA4STEAM, la asociación internacional de mujeres Business Angels que busca aumentar la presencia de emprendedoras en STEAM y de mujeres inversoras, organizó, dentro del marco de su reunión anual de socias, la jornada "Emprendimiento e Inversión", que se celebró el pasado 15 de septiembre en Torre BAT (Bilbao). El objetivo de este evento, al que asistieron más de 130 personas, era poner de manifiesto la importancia de la diversidad de género en los ecosistemas de emprendimiento e inversión, y de la diversidad geográfica fuera de los polos habituales como las ciudades de Madrid y Barcelona.

Tras la bienvenida de Naomi Peña, Directora de emprendimiento y transferencia del campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) a todos los asistentes, la sesión comenzó con la mesa redonda "Diferentes Miradas al Emprendimiento", que contó con la participación de Leyre Madariaga, directora de transformación digital y emprendimiento de Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco; Ana Beobide, consejera de la empresa petrolífera, Petronor; Maitane Duarte, cofundadora de Nanokide Therapeutics, empresa biotecnológica centrada en terapias antimetastásicas; y Diego Rama, Responsable de ISV (Independent Software Vendors) en SUP para Iberia de Amazon Web Services. Además, Lola Elejalde Hernani, socia de WA4STEAM, moderó las intervenciones a través de su avatar, como presidenta de WA4STEAM en 2053.

En dicha mesa, se debatió sobre la importancia de que haya una presencia igualitaria de hombres y mujeres en el ecosistema emprendedor, tanto desde el punto de vista de la inversión como del emprendimiento, haciendo hincapié en la necesidad de que las mujeres estén más presentes entre inversores y emprendedores, así como en el camino que aún falta por recorrer en este ámbito. En este contexto, las participantes compartieron las medidas que llevan a cabo en sus entornos para impulsar el emprendimiento en general, y el femenino en particular. Asimismo, debatieron sobre la importancia de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Tras la celebración de la mesa redonda, los miembros del comité de dirección de WA4STEAM, Marta Huidobro, Maribel Ortiz, Blanca Ochoa y Sylvie Lemaire compartieron con los asistentes la evolución de la asociación al cumplirse su 5º aniversario. En su intervención, la presidenta de WA4STEAM, Marta Huidobro, indicó que "Desde WA4STEAM invertimos en emprendedoras STEAM que quieren crecer con sus empresas y consolidarlas, con ello buscamos una mayor presencia de mujeres en la economía del futuro, que está desarrollándose en estos ámbitos y que, hoy por hoy, cuentan con poca participación femenina.".

Por último, Regina Llopis, fundadora y presidenta de honor de WA4STEAM, fue la encargada de cerrar la jornada. Durante su intervención, destacó que "las business angels de la asociación ‘crean dinero’ como un proceso de minería extractiva para el ecosistema emprendedor, invirtiendo cantidades que de otra forma no llegarían a las fundadoras".

El evento ha contado con la colaboración de Petronor, Amazon Web Services, Gobierno del País Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, Zitek-Universidad del País Vasco/EHU y dt creativos.