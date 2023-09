NEORIS impulsa el cambio hacia entornos de trabajo innovadores de la mano de la Inteligencia Artificial

Cristina Valles, Country Manager y Directora de RRHH del acelerador digital, participó en una mesa de debate en la que se destacó el papel de la Inteligencia Artificial (IA) para seguir explorando la intersección entre la tecnología, la colaboración y las personas Según el Foro Económico Mundial, con el avance de la Inteligencia Artificial (IA) aparecerán 97 millones de nuevos empleos para 2025. Por tanto, esta tecnología no sólo generará nuevos puestos de trabajo –como prompt engineer o AI trainer-, sino que también simplificará las tareas y liberará a las personas de actividades que no agregan valor, permitiéndoles enfocarse en aquellas que son críticas para las empresas.

Con esto en mente, NEORIS, el acelerador digital con más de 23 años de experiencia en el sector tecnológico, estuvo presente en CIONET People & Organization Quest 2023, un encuentro que puso en valor el papel de las nuevas tecnologías para el futuro de la gestión de personas y empresas; evidenciando las últimas tendencias de cultura, tecnología y colaboración.

En el marco del evento, Cristina Valles, Country Manager de NEORIS en España y Directora de RRHH, participó en la mesa de debate de CIOs y CHROs para destacar, entre otras cosas, la importancia de formar y capacitar a los empleados y la creación de iniciativas que ofrezcan una buena experiencia a los talentos a través del uso de las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.

"Estamos ante una nueva era llena de cambios que obligarán a los líderes a redefinir su estrategia y preparar a sus equipos para afrontar los desafíos. Creemos que el verdadero potencial de las nuevas tecnologías radica en cómo podemos utilizarla y colaborar con ella para el beneficio del talento humano, pues no podemos olvidar que detrás de cada algoritmo y tecnología de la IA siempre tiene que haber personas con habilidades únicas, creatividad y experiencia", comentó la portavoz de NEORIS.

Según DigitalES, España finalizó 2022 con más de 120.000 puestos de trabajo sin cubrir debido a la falta de perfiles especializados, lo que supone un incremento del 70% respecto al año anterior. En NEORIS se han creado, por un lado, programas como "Impulsando Talento", que da respuesta a las necesidades del mercado laboral y mitiga la falta de talento del sector, formando en tecnologías de la información a personas que se encuentran en diferentes situaciones profesionales; y, por el otro, campañas como NEOS, la primera iniciativa desarrollada cien por cien con IA y con la que convierte a sus talentos en avatares y embajadores de marca, para seguir fortaleciendo la marca empleadora y las acciones de reclutamiento de la empresa.