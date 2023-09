DHL Parcel Iberia actualiza su denominación y pasa a llamarse DHL eCommerce Iberia

Este nuevo nombre está enmarcado dentro del cambio de denominación anunciado el pasado 1 de julio por el Grupo DPDHL, que pasó a denominarse DHL. Este cambio de marca simplificará el nombre de la división DHL Ecommerce Solutions El pasado 1 de julio, Deutsche Post DHL Group, la empresa líder mundial en logística, anunció el cambio de su nombre por "DHL Group". Este cambio refleja la transformación que el grupo ha experimentado en los últimos años y refuerza su enfoque en sus actividades logísticas nacionales e internacionales, como el motor de su crecimiento futuro. Así lo expresó Tobías Meyer, CEO del grupo: "En la última década, las megatendencias de la globalización, el comercio electrónico, la digitalización y la sostenibilidad han tenido y seguirán teniendo un fuerte efecto positivo en muchas áreas de nuestro negocio. Gracias a estos factores, y a nuestra adaptación a ellos, se nos han abierto nuevas oportunidades de crecimiento en muchas áreas".

Por otra parte, este no es el único cambio que anunciaba la compañía. Desde ese mismo 1 de julio de 2023, el Grupo también anunció la armonización y simplificación del nombre de la división DHL eCommerce Solutions que, en algunos países, opera como "DHL Parcel". Este cambio aplica a la división en España y Portugal que, de este modo, se convierte en DHL eCommerce Iberia, aunque la empresa advierte de que este cambio de marca comercial no afecta a la oferta de servicios que la división proporciona en la Península Ibérica.

DHL eCommerce Iberia sigue ofreciendo e invirtiendo en una amplia gama de servicios logísticos relacionados con el comercio electrónico, soluciones de transporte para envíos empresariales, así como soluciones logísticas y de servicio de devoluciones, tanto a nivel nacional como internacional. DHL eCommerce cuenta con la red DHL Parcel Connect, que facilita soluciones flexibles y una integración perfecta mediante una red con una alta calidad de entrega de paquetes, en toda Europa.

En la actualidad, la red ibérica de DHL eCommerce Iberia cuenta con 67 instalaciones diferentes, en toda la Península, lo que proporciona una gran cobertura geográfica.

DHL eCommerce Iberia trabaja en mejoras continuas en todos los procesos operativos. La constante labor de inversión, que se refleja en las nuevas instalaciones de Lisboa y Santiago de Compostela, así como la actualización de instalaciones, por ejemplo, el cambio de los sistemas de clasificación que se están llevando a cabo en Madrid y Barcelona, permiten ser capaces de conseguir los objetivos y de estar siempre preparados para dar respuesta a las exigencias del mercado y a las demandas del sector y los clientes.

Además, la división ofrece acceso a la red de puntos de recogida más grande de Europa, con más de 100.000 puntos de servicio y parcel lockers, de los cuales una parte significativa pertenece a la red de DHL eCommerce Iberia.

Es importante señalar que este cambio de denominación solo afecta a la marca y no a las relaciones ni a las entidades jurídicas de la división, que seguirán conservando su razón social de DHL Parcel Iberia. Por lo tanto, este cambio se limita a la denominación de la marca y no afecta a las relaciones internas ni a nivel legal.

