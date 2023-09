Reparación de maquinaria industrial en España con los servicios de IDP Ingenia

La reparación de maquinaria industrial es un trabajo específico fundamental para el proceso productivo de cualquier manufactura.

Expertos como los de la empresa especializada IDP Ingenia sostienen que se trata de un trabajo altamente tecnificado que requiere una mano de obra cualificada. Advierten que dejar estas tareas en manos de empresas o personal cuyas competencias en el área no sean comprobables, supone riesgos económicos y de seguridad.

¿Cuáles son los principales riesgos de una mala reparación de maquinaria en España? Los portavoces de esta empresa especializada señalan que la reparación de maquinaria es una actividad con mucha oferta de servicio en España. No obstante, advierten que, como ocurre en otras actividades económicas, no todos los trabajos ofrecen las mismas garantías. Las proveedoras de estos servicios suelen diferenciarse en la especialidad, capacitación de personal y experiencia.

Detallan que una maquinaria mal reparada afecta la producción porque tiene mayores probabilidades de generar eventos fuera del estándar. Estas situaciones pueden ser reiteradas y provocar alteraciones recurrentes en los procesos, afectando su dinámica en todas las fases. Además, las intervenciones necesarias ocasionan costes imprevistos que pueden ser cuantiosos, por lo que es necesario ser muy meticulosos con el diagnóstico, primero, y la posterior actuación.

Pero, el mayor riesgo puede estar asociado a la seguridad. Un equipo poco confiable tiende a desencadenar situaciones que exponen la integridad física de las personas que trabajan alrededor de esa maquinaria. A su vez, un ambiente laboral potencialmente peligroso puede ser objeto de sanciones por parte de las autoridades. Esas sanciones suelen traducirse en multas muy elevadas y paros obligatorios.

Extensa trayectoria en el sector IDP Ingenia es una empresa que opera desde España y que ha adoptado un enfoque internacional en sus servicios. Desarrollan todo tipo de proyectos para equipos óleo-hidráulicos, neumáticos y electrónicos. También comercializan un amplio catálogo de productos y marcas vinculados a la tecnología de fluidos, tales como HYDAC, CAMOZZI Y SAMOA.

Con una amplia trayectoria que alcanza el cuarto de siglo, aseguran que uno de sus mayores valores agregados es la experiencia comprobable que han acumulado. Con sus soluciones orientadas al cliente, son capaces de ofrecer desde un simple componente hasta encargarse del diseño, instalación y reparación de un sistema completo.

Se han desarrollado con probidad en sectores como el minero, metalúrgico, automoción, plásticos, madera, fundición, energético, textil, naval, sistemas de movimiento y alimentación, entre otros. Esa es una de las mejores garantías que tienen los clientes cuando contratan sus servicios. Es una empresa capaz de responder a cualquier desafío, permitiendo que las industrias no se detengan.