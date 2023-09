Made In Málaga y PESYR I+D, expertos en fotovoltaica y ahorro de energía

Cada vez más los hogares y edificios en España utilizan placas solares para alimentar con energía fotovoltaica sus electrodomésticos, sistemas de calefacción e iluminación y otros dispositivos.

La razón de ello es que esta energía es mucho más limpia que la producida por las industrias tradicionales y genera un mayor ahorro gracias a que proviene de una fuente natural inagotable (el sol). La empresa Made In Málaga, experta en innovación y crecimiento de corporaciones, ofrece junto PESYR I+D soluciones de energía fotovoltaica para potenciar el ahorro de energía en las propiedades españolas.

¿Qué es la energía fotovoltaica y por qué promueve el ahorro energético? Los paneles fotovoltaicos son dispositivos que capturan la energía producida por los rayos solares y la convierten en electricidad para alimentar los medios electrónicos de una propiedad. La energía generada durante este proceso es también conocida como energía fotovoltaica. Debido a que la misma surge a partir de una fuente inagotable que es el sol no produce contaminación en el ambiente ni agotamientos de recursos naturales. Al mismo tiempo, resulta mucho más económica a largo plazo debido a que los paneles fotovoltaicos no necesitan de fuentes de terceros como empresas u organizaciones para crear electricidad. Aunque en primera instancia la compra de estos paneles puede parecer una inversión alta, el autoconsumo que ofrecen acaba por promover un ahorro de energía bastante significativo en las propiedades. Además de esto, a medida que la industria fotovoltaica avanza cada vez más surgen nuevos productos e ideas innovadoras para potenciar el ahorro y eficiencia energético. Un ejemplo de estos productos son las baterías solares, las cuales almacenan la energía fotovoltaica excedente para ser usada en la noche, en días muy nublados y para vender a otros propietarios de paneles fotovoltaicos.

Expertos en fotovoltaica y ahorro de energía, en Made In Málaga y PESYR I+D Made In Málaga conecta con empresas de diversos sectores de negocios para empoderar el ecosistema empresarial en la provincia de Málaga. Al mismo tiempo, ayuda a dichas a empresas a impulsar su crecimiento en la localidad a través de la innovación y la promoción de soluciones efectivas. Actualmente, esta compañía se encuentra en la comercialización y desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica con la empresa malagueña PESYR I+D para proporcionar ahorro y eficiente energética. En específico, estos proyectos son sistemas de hardware y software que permiten una monitorización eficaz de las plantas fotovoltaicas. Estas plantas pueden ser desde grandes dispositivos para edificios hasta placas pequeñas y producciones fotovoltaicas aisladas para el autoabastecimiento de viviendas. Gracias a estos sistemas las empresas y particulares pueden controlar el funcionamiento correcto de sus instalaciones solares para conseguir un ahorro de energía significativo.

Los sistemas de control de plantas fotovoltaicas que ofrece PESYR I+D y Made In Málaga proporciona a sus propietarios análisis en tiempo real de las instalaciones y maximización en la producción. Al mismo tiempo, permiten la revisión del estado de los inversores, series, protecciones, contadores e incluso de la meteorología.