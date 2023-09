Estas son las tendencias en las cenas de Navidad de empresa

Protocolo y planes para que la cena de Navidad de este año sea todo un éxito. En La Alquimista Eventos dan todas las claves, tanto para empresas con muchos empleados como para pequeñas empresas con menor presupuesto. Este 2023 las cenas y eventos de empresa de Navidad suben de nivel.

Se termina el periodo estival, vacaciones de playa y montaña, chiringuito con la canción del verano, paseos y rutas respirando aire puro. Sandía y melón, cada día uno; arena en los pies, bikinis y bañadores secándose al sol. Días de descanso y desconexión, un cielo azul y las temperaturas en máximos. Sin embargo, ¡esto se acaba!. Muchos ya se han puesto la chaqueta, pensando en el nuevo cambio de armario del año. Y para cambios, pasar de verano a invierno, con un otoño en medio donde planificar, por ejemplo, nuestras próximas vacaciones. La Navidad está ya en el horizonte diciéndonos que hay que comenzar a pensar en los eventos de este año. Sí, en esos eventos: las cenas de Navidad de empresa.

Cena espectáculo, fin de semana de equipo, jornadas familiares, etc. Son muchas las posibilidades con las que cuentan las empresas para organizar un evento o fiesta en Navidad para tener un detalle con los suyos y fomentar la comunicación entre los propios compañeros de trabajo. Según Adelaida Martínez, Directora de La Alquimista Eventos, “las cenas de Navidad de empresa, celebraciones o eventos especiales han resurgido con fuerza después del parón obligado por la pandemia. Cada vez son más las que se apuntan a esta tendencia, editoriales, despachos de abogados, farmacéuticas, empresas de informática, firmas de ropa, colegios profesionales…”

¿Qué se lleva a una cena de empresa? Es una de las grandes preguntas. No hay un protocolo muy marcado y no se pide una vestimenta muy concreta. Según Adelaida Martínez, “siempre funcionan los trajes de chaqueta para ellos, corbata o no, dependerá de lo formal del evento y del lugar donde sea la cena de Navidad de empresa. En el caso de ellas tanto traje de pantalón como de chaqueta o vestido, aunque no se suelen llevar vestidos de corte muy largo, ni muy por encima de la rodilla”. ¿Y qué pasa con los perfumes? ¡Cuidado! “Tendemos a perfumarnos mucho esos días y a veces puede resultar molesto para nuestros compañeros de mesa”.

¿Cómo organizar una cena de empresa este año? Fomentar la relación entre compañeros es fundamental para establecer alianzas laborales, sentirse valorados y aumentar la experiencia del empleado. Por ello, las empresas intentan mejorar año tras año estas vivencias, siendo cada vez más originales.

Desde La Alquimista Eventos nos dan varias claves para que la cena de empresa o evento de Navidad de este año sea todo un éxito:

Utilizar espacios multidisciplinares donde además de cenar se puedan organizar actividades tipo team building, actuaciones musicales en directo, espectáculos de magia y de comedia.

Según el presupuesto, se puede optar por experiencias de fin de semana donde, además de la cena de Navidad de empresa, se puedan organizar otro tipo de actividades, como disfrutar y relajarse en un spa o divertirse en unas ‘olimpiadas’ entre empleados.

Una de las mayores tendencias en los últimos tiempos es la organización de almuerzos tipo picnic. Cuando hablamos de ‘picnic’ se piensa en los típicos campestres, pero “también se puede hacer un picnic deluxe. Los picnic exteriores suelen ser un éxito, si el tiempo lo permite; pero los interiores en periodos como el invierno y la Navidad son una opción cada vez más reclamada”. Con este tipo de evento se puede dejar los tacones y el protocolo olvidados, y salir mucho más relajados: vaqueros, deportivas o una blazer.

Para las empresas que no quieren poner en un compromiso a sus empleados, una buena opción puede ser organizar un desayuno en sus oficinas, pero no un desayuno cualquiera. “Un encuentro entre compañeros alrededor de una decoración bonita, flores (como la Poinsettia), mantelería, cristalería y menaje cuidados”. En este caso, se opta por la ropa del día a día, la que se utiliza normalmente en la oficina.

Si el presupuesto con el que se cuenta no es alto, se puede tener un detalle bonito y original con el equipo, departamento o empleados. Organizar un aperitivo, o crear un puesto de chocolate con churros, una zona dulce en la oficina, con tartas, galletas y cualquier tipo de postre espectacular.

Otra opción original y que se postula como una de las preferidas este año es “organizar, una noche especial con música y gastronomía de nivel”. Los piano-bar son la opción ideal para esta velada especial. Música en directo con la delicadeza de un piano, más un aperitivo de altura. “En este caso se impone una vestimenta tipo cóctel, señores con traje y señoras con traje de pantalón con una preciosa caída y tejidos fluidos”.

No hay que olvidarse de las fiestas clásicas de Navidad, decoración con árboles de Navidad, puestos de galletas de jengibre, mesa de dulces y chuches navideñas. ¡La Navidad de toda la vida! Empleados y sus familias. ¡Una de las mejores opciones! Puesto de palomitas, animación infantil, juegos para todos.

Otra opción para celebrar la Navidad es llevar al equipo a ver algún musical o espectáculo. Muchos teatros y compañías en estas fechas tienen precios de grupo y/o empresa, algo a tener en cuenta, ya que es una opción muy divertida, que gusta mucho.

Para las grandes empresas donde se cuenta con muchos empleados, una opción es contratar una sala multidisciplinar y personalizable en un hotel. Se busca buen catering, buena acústica y buen servicio.

¡Cómo no! No hay que olvidarse del ‘amigo invisible’ entre compañeros. Esto siempre es tendencia. ¿A quién no le gusta recibir un regalo sorpresa de uno de sus compañeros?

¿Por qué contratar a un organizar de eventos para la cena de empresa de Navidad? Son muchos los beneficios. Según Adelaida “contratar a un organizar de eventos permite disfrutar a toda la empresa, sin que nadie tenga que estar pendiente de montajes o proveedores. No solo eso. También hay acceso a más proveedores y mejores precios, consiguiendo una experiencia única con ideas y planes originales. Participar 100 % en tu evento, otorga imagen de empresa, algo que se proyecta a los empleados. En ese momento eres uno más de la empresa”.

Sí, la Navidad es un periodo entrañable, la excusa perfecta para entablar relaciones cercanas. Por ello, los eventos y cenas empresas están en el top de los eventos de final de año. Ya nada se deja a la casualidad. El éxito depende de una buena planificación.

