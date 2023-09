Para ahorrar papel y reducir las emisiones de CO2, InPost se pasa a los envíos sin etiquetas

InPost permitirá a los usuarios no imprimir ninguna etiqueta para recoger sus pedidos: bastará con mostrar un código QR en la pantalla de su móvil para hacerlo.

La compañía proporcionará impresoras a los Punto Pack para reducir progresivamente el uso de etiquetas en los envíos y crear con ello un modelo más sostenible.

Según sus previsiones, este nuevo sistema permitirá ahorrar 5 toneladas de CO 2 cada año, el equivalente a recorrer 70.000 kilómetros con un coche pequeño.

InPost, la empresa de logística especializada en envíos a no domicilio, da un paso más en su apuesta por la sostenibilidad con un nuevo programa al que ha llamado ‘Envíos sin etiquetas’, y que pone el foco en la reducción del uso de papel y tinta habitual en la impresión de las etiquetas que acompañan a los paquetes enviados o a las devoluciones.

A partir de ahora, los usuarios que vayan a recoger o enviar sus paquetes a un Punto Pack de InPost no necesitarán imprimir en casa ninguna etiqueta. Bastará con mostrar en la pantalla del móvil un código QR enviado por InPost para poder hacerlo.

De este modo, a la mayor sostenibilidad intrínseca al modelo de envíos a NO domicilio de InPost, se añadirá una reducción del uso de papel y tinta que, según los cálculos de la compañía, permitirá ahorrar hasta 5 toneladas de emisiones de CO 2 al año, el equivalente a recorrer con un coche de pequeño tamaño una distancia de 70.000 kilómetros.

“InPost quiere ser parte de la búsqueda de un modelo de consumo más sostenible sin renunciar a hacer o comprar lo que nos gusta y creemos que gestos tan sencillos como eliminar el papel de algunas de nuestras operaciones habituales tienen un impacto mayúsculo a la hora de reducir las emisiones y mejorar la sostenibilidad en nuestro día a día como empresa y como usuarios. Todo esto lo estamos acompañando con medidas de calado, como el reemplazo de toda nuestra flota para que sea cero emisiones o incluso la eliminación de las sacas de plástico y su sustitución por unas de tela”, destaca Nicola D’Elia, CEO en España, Portugal e Italia del grupo InPost.

Envíos aún más sostenibles Este sistema de reducción del consumo de papel también impactará de forma positiva en la experiencia de usuario, dado que los procedimientos para recoger un paquete o realizar una devolución se verán simplificados si el usuario no tiene que buscar, imprimir y llevar al Punto Pack ninguna etiqueta o papel. “Además de ser más sostenible, el programa ‘Envíos sin etiquetas’ también es más cómodo y eficiente, ya que evitamos al usuario una operación previa al envío o entrega y facilitamos al personal encargado del Punto Pack su labor de intermediación para que también puedan trabajar con mayor celeridad. Como dato, un Punto Pack tarda tan solo 7 segundos en escanear el código QR del usuario e imprimir la etiqueta, si fuera necesario, así que estamos contribuyendo a envíos más sostenibles mientras impulsamos un modelo mucho más cómodo para el usuario”, apunta el CEO de InPost en España.

Como parte de este nuevo programa de ‘Envíos sin etiquetas’, InPost proporcionará a los Punto Pack que lo deseen impresoras, papel y tintas sostenibles que servirán para imprimir aquellos elementos que sean necesarios en los casos en los que no sea posible eliminar las etiquetas en papel, respetando así los estándares de sostenibilidad de InPost. “Lo que busca InPost es apostar por la comodidad y la sostenibilidad en los envíos. A través de nuestros Punto Pack, imprimiremos con papel y tinta sostenibles todas esas etiquetas que el usuario imprimía anteriormente en casa. Una de las muchas medidas que se han implementado en nuestra compañía para conseguir nuestro objetivo de ser Net Zero en 2040”, explica Nicola D’Elia, CEO en España, Portugal e Italia del grupo InPost.

InPost: un sinónimo de sostenibilidad Según un estudio de South Pole, empresa de consultoría y desarrollo de proyectos climáticos, la entrega de un paquete bajo un modelo de envíos a no domicilio como el de InPost emite 83 gramos* de CO 2 e, frente a 229 gramos de un modelo tradicional de puerta a puerta, una diferencia de emisiones de 146 gramos de CO 2 e que se ahorran a la atmósfera con cada paquete entregado en un Punto Pack.

Estas cifras se deben no solo a la reducción de trayectos de las furgonetas de reparto al eliminarse las entregas fallidas, sino a que los usuarios suelen escoger Punto Packs ubicados cerca de sus domicilios o lugares de trabajo, por lo que se desplazan a pie o en bicicleta a recoger el paquete, evitando con ello, también, nuevos trayectos en vehículo a motor.

Con este nuevo programa de envíos sin etiquetas, los usuarios que elijan InPost como forma de entrega de sus compras online estarán dando un paso más en la búsqueda y establecimiento de un modelo más sostenible, cómodo y eficiente para todos los involucrados en la cadena que hace posible que se compre cualquier cosa y se reciba cuando se quiera y donde se quiera, sin ataduras.

*Valores estimados en comparación con las emisiones asociadas a un sistema de envío tradicional puerta a puerta, siguiendo la metodología desarrollada por South Pole. Las cifras son el resultado de un promedio ponderado basado en datos recopilados para la ciudad de Zaragoza y en una encuesta realizada a 585 clientes en toda España.