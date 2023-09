Javier Franch Fleta, CEO de Honoralia, afirma que 'el derecho al olvido es más relevante que nunca en nuestro mundo conectado'

En el mundo digital de hoy, donde cada clic, cada publicación y cada comentario pueden tener un impacto duradero, la gestión de la reputación online se ha convertido en una necesidad crítica. Para abordar este tema complejo y multifacético, se va a entrevistar a Javier Franch Fleta, el visionario CEO de Honoralia, una de las empresas líderes en el campo de la gestión de la reputación online y la privacidad digital. Con una trayectoria impresionante, Javier Franch Fleta ha sido un defensor apasionado del derecho al olvido, un concepto legal que permite a las personas tener más control sobre su presencia en internet. En esta entrevista exclusiva, se explorarán los desafíos, soluciones y dilemas éticos que rodean el derecho al olvido y la reputación online.

¿Podría empezar explicándonos qué es el derecho al olvido?

"Claro, el derecho al olvido es un concepto legal que permite a las personas solicitar la eliminación de información personal en línea que ya no es relevante o precisa. Este derecho se basa en la idea de que las personas deben tener la capacidad de 'borrar' su pasado digital, especialmente cuando la información ya no es pertinente o podría ser perjudicial para su vida actual. Es un tema que ha ganado mucha relevancia en la era digital, donde la información puede propagarse rápidamente y permanecer en línea indefinidamente. Este derecho es especialmente crucial para las personas que han sido víctimas de difamación, acoso o incluso errores de juicio en su juventud que ya no reflejan quiénes son hoy."

¿Podría contarnos cómo surgió la idea de crear Honoralia?

"La idea de Honoralia surgió de la necesidad creciente de gestionar la reputación en línea en un mundo cada vez más digitalizado. Nos dimos cuenta de que muchas personas y empresas luchan con la información negativa o desactualizada en línea que afecta su reputación y oportunidades. Honoralia se creó para abordar este problema de manera efectiva y ética. La reputación en línea es ahora tan importante como la reputación en el mundo físico. En muchos casos, es incluso más crítico porque el internet es la primera parada para cualquier persona o empresa que busca saber más sobre ti. Por lo tanto, vimos una oportunidad significativa para hacer una diferencia positiva en la vida de las personas al ayudarles a gestionar su presencia en línea."

¿Cuáles son los objetivos principales de Honoralia?

"Nuestros objetivos son múltiples y se centran en varios pilares. Primero, queremos proteger la privacidad de las personas, lo que significa asegurarnos de que la información personal sensible no esté expuesta sin su consentimiento. Segundo, buscamos mejorar la reputación en línea de nuestros clientes al eliminar o mitigar el impacto de información negativa o inexacta. Tercero, estamos comprometidos con la ética y la legalidad, lo que significa que todos nuestros métodos y prácticas están en línea con las leyes y regulaciones actuales. Cuarto, ofrecemos soluciones personalizadas para cada caso porque entendemos que cada situación es única y requiere un enfoque específico. Finalmente, estamos en una búsqueda constante de innovación. El paisaje digital está en constante cambio, y nos esforzamos por estar a la vanguardia de las tecnologías y métodos más efectivos para gestionar la reputación en línea."

¿Cuáles son algunos de los desafíos más comunes que las personas enfrentan en términos de reputación en línea?

"Los desafíos son variados y pueden incluir condenas penales o procedimientos judiciales que ya no son relevantes pero siguen apareciendo en búsquedas, contenido difamatorio o falso, fotos o videos comprometedores, comentarios negativos en redes sociales, y la presencia de información obsoleta o irrelevante en los resultados de búsqueda. Además, en la era de las redes sociales, un comentario o una foto pueden viralizarse rápidamente, causando daño irreparable a la reputación de una persona. También hay casos en los que la información se toma fuera de contexto, lo que lleva a malentendidos y juicios erróneos. Estos son solo algunos ejemplos, pero la lista es larga y cada caso tiene sus propias complejidades."

¿Cómo equilibra Honoralia el derecho a la privacidad con la libertad de expresión y el acceso a la información?

"Este es un tema delicado y complejo. Por un lado, está el derecho individual a la privacidad y, por otro, el derecho del público a saber. Para equilibrar estos dos aspectos, seguimos un proceso riguroso de evaluación. Examinamos si la información tiene un valor significativo para el público frente a los intereses individuales. Verificamos la exactitud de la información antes de tomar medidas y, en algunos casos, la información se desindexa en lugar de eliminarse completamente. Seguimos un proceso transparente y ético y nos esforzamos por ser transparentes en nuestras operaciones sin comprometer la privacidad del cliente. Es un acto de equilibrio delicado, pero uno que tomamos muy en serio."

Finalmente, ¿podría darnos una idea de los servicios específicos que ofrece Honoralia?

"Ofrecemos una gama completa de servicios que van desde la evaluación inicial hasta la implementación de soluciones y el seguimiento. Comenzamos con una evaluación completa para entender la naturaleza y el alcance del problema. Trabajamos directamente con Google, redes sociales y otros sitios web para abordar el problema. Ofrecemos monitoreo de reputación online para asegurarnos de que el problema se haya resuelto de manera efectiva. También trabajamos para promover información positiva y precisa sobre nuestros clientes. Además, ofrecemos consultoría para asegurarnos de que nuestras acciones sean éticas y legales. Este es un proceso continuo, y nuestros clientes tienen acceso a actualizaciones en tiempo real sobre el estado de su reputación en línea."