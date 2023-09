Move It Center, los centros boutique que están revolucionando el sector de franquicias fitness

La franquicia de gimnasios Move IT Center escoge a Tormo Franquicias Consulting para apoyar el vertiginoso crecimiento de la marca La marca Move IT Center nace a finales del año 2015 con una visión innovadora y ambiciosa en el sector del fitness-salud. Su apuesta por los centros boutique de entrenamiento fue decisiva para cubrir un nicho poco desarrollado y profesionalizado en España, experimentando en estos siete años un crecimiento sólido y constante de su "particular" revolución de la industria del entrenamiento activo.

Con una estructura actual que incluye un centro propio en la provincia de Almería, donde también se encuentran las oficinas centrales de la franquicia, un centro franquiciado en Murcia desde 2018 y un nuevo centro boutique de entrenamiento activo en la ciudad de Granada, Move IT Center ha demostrado su capacidad para adaptarse y crecer en diversas ubicaciones.

Valores distintivos como guía para su plan de expansión

Move IT Center destaca por su enfoque en la personalización, motivación y experiencia vital. Este último pilar se ve reflejado en la calidad de los servicios, el apoyo tecnológico, la exclusividad y la modernidad de sus centros, lo que ha llevado a una fidelidad excepcional de sus clientes, con una duración media de más de 2 años.

Move IT Center continúa su ambicioso plan de expansión, buscando franquiciados que se unan a su red y compartan su pasión por el fitness-salud y el servicio excepcional al cliente. Si estás interesado en formar parte de la familia Move IT Center y ser parte de una revolución en el sector del entrenamiento activo, contacta con ellos para obtener más información.

Inversión inicial y tiempo de retorno

Para unirse a la red de gimnasios, la inversión inicial parte desde los 50.000€ en el modelo de acceso básico, pudiendo alcanzar los 150.000€ para el centro más exclusivo. La marca ofrece diversas fórmulas de acceso y financiación. Además, el tiempo medio de payback se estima entorno a los 24 meses desde la apertura.

Previsiones de facturación y ventajas del negocio

Con respecto a las previsiones de facturación para el primer año, la franquicia estima que oscilará entre los 100.000€ y los 300.000€, dependiendo del modelo escogido. Move IT Center ofrece una serie de ventajas como una inversión inicial reducida, bajo coste de explotación, acceso a la financiación, automatización de procesos y tecnología avanzada, metodología única de entrenamiento, formación continua y el soporte directo y cercano de la central.

Requisitos de local y perfiles de franquiciados

Move IT Center recomienda locales de mínimo 150m2 en planta calle ubicados preferentemente en zonas residenciales con alto tránsito de peatones. Su equipo ayuda 100% la búsqueda, negociación e implantación del centro, asegurando unas condiciones de alquiler asequibles y seguras.

La franquicia se dirige a tres perfiles principales de franquiciados: profesionales del sector fitness-salud que deseen convertir su pasión en una profesión de futuro, inversores privados que busquen una línea de ingresos segura y en crecimiento en el sector deportivo, y propietarios de gimnasios que deseen revitalizar su negocio y volver a enamorarse del fitness.