Este síndrome hace referencia a la tendencia de algunas personas que, movidas por su falta de autoestima e inseguridades, sienten rechazo hacia aquellas personas sobresalientes, por el miedo a poder ser superados en algún aspecto. Suelen tener intentos de boicot, e intentan eclipsar a la persona que sobresale, llegando en algunos casos a menospreciarla abiertamente o incluso a mantener actitudes hacia ella de discriminación o acoso.

Son personas que critican a quien destaca por alguna capacidad, iniciativa, trabajo, popularidad, etc., evitando la relación con esa persona y tratando de evitar que los demás, la acepten o la elogien, buscando su descrédito, su desprestigio y su aislamiento e intentando causarle malestar y sufrimiento. Estas personas afectadas por el síndrome de Procusto tienden a apropiarse de ideas de otros, brindan informaciones falsas a fin de desacreditar a quien destaca, etc.

Las características de las personas con Síndrome de Procusto son: mantienen una actitud defensiva, miedo al cambio, actitudes dominantes, se creen poseedores de la verdad absoluta, monopolizan las responsabilidades, juzgan categóricamente, buscan cómplices, manipulan los hechos a su favor. No es fácil lidiar con personas. Lo más importante es estar atentos a este tipo de actitudes, Debemos evitar en la medida de lo posible, la relación directa y no facilitarles demasiada información personal o laboral, puesto que pueden emplearla en nuestra contra. Hay que tratar de mirar con cierta compasión a estas personas y evitar dar crédito a sus opiniones malintencionadas o dejar que nos influyan.