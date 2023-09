Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus explica cuáles son los síntomas y tratamientos del glaucoma

En los últimos años, las investigaciones sobre el glaucoma han permitido la mejora de los métodos para diagnosticar, prevenir y tratar esta enfermedad, lo cual representa una ventaja importante para las personas que lo padecen.

El Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus es reconocido por implementar avanzadas técnicas diagnósticas, quirúrgicas y terapéuticas para cuidar la salud visual de los pacientes. En el caso del glaucoma síntomas, los profesionales de este centro médico ofrecen una asistencia integral personalizada durante todo el tratamiento.

El glaucoma y sus síntomas De acuerdo a los expertos en oftalmología, el glaucoma es una enfermedad ocular que se produce porque el nervio óptico sufre daños como resultado del aumento en la presión intraocular. Según varios estudios, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo occidental, por lo que es fundamental acceder a un tratamiento.

Una de las principales dificultades que se detectan es que los síntomas del glaucoma no son fácilmente percibidos en su fase inicial, por lo que la pérdida de visión progresiva puede generar una ceguera irreversible. Al no drenar adecuadamente el humor acuoso, debido al bloqueo que existe, el fluido se acumula en el interior y dificulta el aporte de oxígeno.

A pesar de que el incremento de la presión intraocular no produce molestias aparentes, uno de los síntomas es la pérdida de la visión en la zona periférica del campo visual. En caso de no detectarlo a tiempo, los pacientes pueden sufrir la pérdida de la visión central o sufrir dolor intenso cuando se trata del glaucoma de ángulo cerrado.

Tratamiento efectivo para el glaucoma, en el Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus Para ofrecer el mejor tratamiento y reducir los síntomas del glaucoma, el equipo del Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus realiza un examen ocular completo. Durante la revisión, un especialista puede medir el nivel de presión intraocular del ojo, revisar el ángulo de drenaje, comprobar la visión periférica y examinar el nervio óptico.

En la mayoría de casos, el tratamiento del glaucoma busca reducir la presión intraocular con medicación de uso tópico, aunque en casos puntuales puede ser necesario recurrir a una cirugía. La cirugía implementa una técnica filtrante no perforante que sirve para crear un nuevo orificio de drenaje, con el fin de drenar el humor acuoso y liberar la presión.

De acuerdo a la opinión de los expertos en oftalmología, las personas que cuentan con factores de riesgo deberían someterse a un examen anualmente a partir de los 35 años. Asimismo, las personas mayores de 60 años pueden realizarse un examen periódicamente para descartar la presencia del glaucoma, prevenir su avance y garantizar su salud.

Para detectar el glaucoma en el momento preciso y acceder al mejor tratamiento, los pacientes pueden acudir al Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus. Este centro médico oftalmológico dispone de una línea telefónica para agendar las citas con rapidez, además de un formulario de contacto disponible en su página web.