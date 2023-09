Exquiller ofrece un relleno dérmico de próxima generación

Los inyectables faciales son productos estéticos que han de cumplir con ciertos estándares para garantizar su eficacia y su seguridad en el momento de ser aplicados en un paciente.

Y es que, de no hacerlo, puede provocar efectos secundarios en el paciente, o en el peor de los casos, alguna complicación importante. Exquiller es una firma que se preocupa mucho por la seguridad. Sus inyectables faciales de ácido hialurónico no solamente utilizan un activo de la más alta calidad, sino que además ha sido sometido a estrictas pruebas médicas que garantizan su seguridad. Por lo tanto, la seguridad de Exquiller garantiza un producto confiable y con excelentes resultados.

Relleno dérmico de próxima generación y la seguridad de Exquiller La compañía Exquiller ha sido la creadora de un revolucionario relleno dérmico híbrido de ácido hialurónico de próxima generación. De hecho, ha desarrollado toda una gama completa de relleno de ácido hialurónico que garantizan resultados exquisitos. No solamente están elaborados a partir de este activo tan beneficioso para el rostro y la piel en términos estéticos, sino que además vienen en jeringas que cuentan con un mango ergonómico, que hace que su aplicación sea segura, sencilla y precisa. Estos inyectables tienen también cualidades HA monofásicas y bifásicas, una tecnología de reticulación con purificación optimizada.

Pero más allá de eso, uno de los puntos más destacados de esta gama de productos es su seguridad. Y es que se trata de inyectables que han sido ampliamente estudiados y testados en laboratorios. En ellos no solamente ha quedado demostrada la superioridad del producto con respecto a otros inyectables faciales similares, sino también su seguridad y fiabilidad para la aplicación en humanos. Por lo tanto, se puede confiar en la seguridad de Exquiller en todos sus productos, ya que no causan ningún tipo de reacción contraria o algún efecto secundario.

Una fórmula elaborada a partir de la mejor materia prima Los inyectables faciales de esta firma están formulados a partir de ácido hialurónico de alta pureza, el cual además cumple con estrictas regulaciones internacionales como KGMP, ISO 13485 e ISO 9001 para la gestión de calidad global. Esto a su vez prueba la alta seguridad de Exquiller en su producto. Las pruebas en laboratorio también han servido para demostrar que el ácido hialurónico en estos inyectables garantiza un excelente mantenimiento del volumen y mayor longevidad, mayor que otros productos similares. Por lo tanto, su aplicación asegura resultados que son aún mejores y más duraderos en comparación.

Para saber más sobre este producto y toda la gama de inyectables faciales de Exquiller, en su sitio web oficial se puede encontrar mucha más información al respecto.