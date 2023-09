Conseguir una identidad corporativa sólida y efectiva con el servicio de personal branding de Primera Impresión

El proceso de gestión de marca representa un gran desafío para quienes están al frente de cualquier tipo de empresa, sobre todo porque sirve para un posicionamiento adecuado frente a potenciales clientes.

Para alcanzar eso resulta necesario tomar en cuenta diversos tipos de cuestiones, como los discursos empresariales en diferentes tipos de espacios, las acciones que se realizan para no perder coherencia con el paso del tiempo y la actitud diaria para sostener una imagen definitiva.

Una empresa especializada en ello es Primera Impresión, una agencia de marketing de las grandes compañías como Banco Santander y Microsoft y ahora ha extendido sus servicios a empresas más pequeñas. Ofreciendo un servicio de personal branding, con el fin de crear y desarrollar una identidad corporativa sólida y efectiva en el tiempo.

Branding & diseño de alta calidad Uno de los principales desafíos que tiene Primera Impresión es trabajar con precisión para que cualquier marca llegue al máximo nivel, logrando así cubrir las expectativas previstas con gran éxito.

En esa línea, las estrategias de la misma no solo son válidas para emprendedores que no tienen conocimientos en el área y requieren de una gran ayuda, sino también para equipos de marketing consolidados que buscan apoyo para desarrollar y ejecutar planes mensuales y/o trimestrales.

Con relación a esto último, la empresa cuenta con registros de clientes de alta envergadura que pertenecen a distintos sectores, como banca, seguros, telecomunicaciones, IT y alimentación. Eso le otorga un gran prestigio para consolidarse como una firma de liderazgo en el ámbito del marketing corporativo.

Extenso catálogo de servicios Bajo la idea de demostrar en lugar en decir, Primera Impresión logró consolidarse como una agencia de alto nivel no solo en el continente europeo, sino también en Latinoamérica, con presencia efectiva en México.

En esa línea, la agencia ofrece una gran cantidad de servicios para que las empresas de distintos rubros puedan consolidarse en sus mercados y obtener una gran visibilidad en la sociedad, a fin de captar la atención de clientes potenciales.

Además de los planes de branding & diseño, Primera Impresión ofrece el desarrollo de estrategias de comunicación, prensa y redes; telemarketing, consultoría, servicios de fotografías y videos, diseño y e-commerce, merchandising y artículos promocionales, organización de eventos e impresión de artículos varios.

Para cualquier caso, la empresa ofrece a sus clientes la posibilidad de calcular el presupuesto de forma ágil, rápida y mediante distintas vías de comunicación. De esta manera, la misma no solo se destaca por los trabajos de calidad que brinda, sino también por el asesoramiento personalizado para cada cliente.