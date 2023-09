La escuela de música La Clave da inicio al curso 23-24 y estrena una nueva sede

Según estudios neurocientíficos, se ha demostrado que la enseñanza de la música desde tempranas edades aporta muchos beneficios, fomentando, entre otras cosas, la concentración y la creatividad. Además, la música es una manera extraordinaria del arte que es capaz de trascender cualquier tipo de fronteras, un lenguaje universal que encanta a todo el mundo. El inicio del curso 23-24 ya está preparado en el centro de formación musical La Clave, donde están preparados para recibir a los estudiantes que empezarán a descubrir el fascinante mundo de la música. Asimismo, este año abren una academia nueva, con lo que ahora ya tienen 5 sedes.

La Clave da inicio al curso 23-24 La Clave no solamente es un centro de formación musical, sino también de difusión cultural en donde pone al alcance de todos la belleza y los beneficios de este hermoso arte. Y es que no importa la edad que se tenga o las capacidades, la escuela pone en manos de las personas los medios necesarios para el mejor aprendizaje de la música. Los programas de formación musical de lo que será el curso 23-24 ya comenzó. Algunas de las formaciones disponibles en el programa de este nuevo año, son el curso de 36 semanas de ukelele para todos los niveles, el de dolçaina/tabal de 10 semanas, el curso de 10 semanas de grabación y producción musical. También está disponible el curso de música electrónica, el de conjunto, instrumento solo, 2do instrumento, podcasting, batucada, entre otros. En definitiva, se trata de un programa bastante amplio con muchas opciones para aprender música.

Estreno de una nueva sede La Clave tiene actualmente 4 academias, desde donde imparte su formación musical a una gran cantidad de personas en diferentes partes de España. Sus academias se encuentran en la calle San Clemente en Valencia, en la calle Barón de Ruaya en El Perelló, en la calle Camí de Riola en Fortaleny, y en la Plaza de la Libertad en Llaurí. Sin embargo, la escuela ya ha anunciado que inicia este nuevo curso 23-24 con una academia más, con lo cual ahora serán 5 sedes. Si bien todavía no se ha publicado en su sitio web la ubicación exacta de esta nueva sede, lo cierto es que su apertura ya es un hecho y pronto estará disponible para recibir a muchos más estudiantes.

Para saber más sobre todo esto, en el sitio web de La Clave es posible encontrar mucha más información sobre todos los cursos que están ya disponible durante este nuevo año. Allí están todos los detalles sobre la duración, los niveles de cada uno, el precio, etc.