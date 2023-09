Lefebvre presenta GenIA-L, la primera solución basada en IA generativa para profesionales del sector jurídico

Con este lanzamiento, el grupo Lefebvre Sarrut se posiciona a la vanguardia de la gestión del conocimiento jurídico en Europa. El objetivo del grupo es seguir implementando soluciones de IA generativa en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido durante el primer trimestre de 2024 Lefebvre, la compañía líder en software y contenido jurídico en España, se convierte en la primera empresa en Europa en ofrecer una herramienta basada en IA generativa especializada en contenido jurídico. Esta solución, llamada GenIA-L, proporciona a los profesionales legales y asesores de empresas una ventaja competitiva significativa. Su algoritmo se adapta directamente a sus necesidades de información y les ofrece niveles de eficiencia superiores para el estudio y la preparación de los asuntos de sus clientes.

GenIA-L, disponible actualmente para los usuarios en España, ha sido diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los profesionales jurídicos, asegurando la confiabilidad y relevancia de los resultados. Integrada en las bases de datos de Lefebvre NEO y QMemento, utiliza únicamente fuentes de información confiables como legislación, jurisprudencia, doctrina, formularios y sus exclusivos Mementos. Esto significa que genera resultados estructurados con conclusiones fundamentadas en su riguroso contenido, de manera rápida y sencilla para el usuario.

Olivier Campenon, CEO del grupo Lefebvre Sarrut, comenta: "En Lefebvre Sarrut, damos prioridad a la innovación como motor esencial del progreso medioambiental, social y de gobernanza, y como parte de nuestro compromiso de mantener a los clientes a la vanguardia. Todos estamos muy orgullosos de esta última innovación, que realmente dará un impulso al sector jurídico europeo".

La nueva solución de IA generativa de Lefebvre permite interactuar con el sistema en lenguaje natural. De esta manera, los usuarios pueden plantear preguntas o redactar cuestiones describiendo todas las circunstancias y datos pertinentes, en lugar de introducir conceptos clave limitados para realizar la búsqueda en las bases de datos y luego refinarla.

GenIA-L ha sido probada y evaluada durante los últimos seis meses por más de 100 organizaciones nacionales e internacionales. Incorpora una serie de funcionalidades de IA generativa para ofrecer a los usuarios información completa y pertinente en situaciones concretas, así como explicaciones claras y argumentos estructurados.

Algunas de las nuevas funcionalidades que ofrece GenIA-L son:

Respuesta inicial : proporciona una primera aproximación precisa y fundamentada al problema planteado, utilizando todo el contenido de Lefebvre.

proporciona una primera aproximación precisa y fundamentada al problema planteado, utilizando todo el contenido de Lefebvre. Preguntas y respuestas: genera una serie de preguntas relacionadas con el problema y sus respectivas respuestas, que ayudan a profundizar sobre temas directamente relacionados.

genera una serie de preguntas relacionadas con el problema y sus respectivas respuestas, que ayudan a profundizar sobre temas directamente relacionados. Respuestas de Mementos : analizando únicamente el contenido de Lefebvre, genera una nueva respuesta que examina la problemática planteada desde todos los puntos de vista.

analizando únicamente el contenido de Lefebvre, genera una nueva respuesta que examina la problemática planteada desde todos los puntos de vista. Argumentos de jurisprudencia y doctrina administrativa: genera argumentos a favor y en contra basados en jurisprudencia y doctrina administrativa, como sentencias o consultas de la Dirección General de Tributos.

genera argumentos a favor y en contra basados en jurisprudencia y doctrina administrativa, como sentencias o consultas de la Dirección General de Tributos. Consejos legales: presenta una lista detallada y explicativa de consejos legales que el profesional debe tener en cuenta en relación con la consulta planteada.

presenta una lista detallada y explicativa de consejos legales que el profesional debe tener en cuenta en relación con la consulta planteada. Tabla de conclusiones: proporciona una tabla con la casuística principal relacionada con el asunto planteado y las consecuencias de cada una de esas circunstancias, en un formato completamente diferente.

proporciona una tabla con la casuística principal relacionada con el asunto planteado y las consecuencias de cada una de esas circunstancias, en un formato completamente diferente. Explicación jurídica : ofrece en primer lugar una respuesta estructurada con fundamentación jurídica, seguida de las conclusiones basadas en la fundamentación previa, utilizando un lenguaje técnico jurídico.

ofrece en primer lugar una respuesta estructurada con fundamentación jurídica, seguida de las conclusiones basadas en la fundamentación previa, utilizando un lenguaje técnico jurídico. Explicación coloquial: una forma más comprensible de abordar problemas en los que no se tiene un dominio total del asunto o incluso para explicarlo a personas no expertas en lenguaje jurídico. Como indica José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, "esta solución nos sitúa a la vanguardia de la gestión del conocimiento jurídico en Europa al incorporar nuevas tecnologías y obtener el máximo rendimiento para nuestros clientes y colaboradores". Además, añade: "Todas las respuestas generadas con la nueva tecnología se basan en el contenido de Lefebvre, lo que brinda una garantía de seguridad y actualización que no se puede lograr con otras herramientas de IA generativa".

Beneficios para los usuarios

Todos los usuarios pueden aprovechar las soluciones de Lefebvre basadas en tecnologías avanzadas de IA generativa, como:

Respuestas adaptadas : esta inteligencia artificial genera soluciones que se adaptan en tiempo real a las particularidades de cada caso.

esta inteligencia artificial genera soluciones que se adaptan en tiempo real a las particularidades de cada caso. Recomendaciones contextuales : a diferencia de las búsquedas tradicionales, esta IA generativa no solo busca términos clave, sino que comprende el contexto de la consulta. Esto significa que puede proporcionar recomendaciones de jurisprudencia, legislación y otros documentos relevantes basados en el asunto completo que se esté tratando.

a diferencia de las búsquedas tradicionales, esta IA generativa no solo busca términos clave, sino que comprende el contexto de la consulta. Esto significa que puede proporcionar recomendaciones de jurisprudencia, legislación y otros documentos relevantes basados en el asunto completo que se esté tratando. Optimización del tiempo : permite una reducción significativa en la investigación y redacción de documentos, lo que facilita a los profesionales concentrarse en aspectos más estratégicos de su trabajo.

permite una reducción significativa en la investigación y redacción de documentos, lo que facilita a los profesionales concentrarse en aspectos más estratégicos de su trabajo. Actualización constante: con el acceso a una base de datos en constante crecimiento, los usuarios se mantienen siempre al día con las últimas novedades jurídicas. Lefebvre Sarrut: una visión europea para un mercado diverso

El grupo Lefebvre Sarrut destaca por su estructura de equipos de desarrollo repartidos en varios lugares de Europa. Esta visión enriquecida le permite comprender y adaptarse a las especificidades jurídicas de los diferentes países, garantizando una solución para un mercado europeo diverso.

El objetivo de Lefebvre Sarrut es seguir implantando soluciones de IA generativa durante el primer trimestre de 2024 en el resto de los países del grupo: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido, para que todos los clientes y socios del grupo puedan tener acceso a los productos más avanzados tecnológicamente.