Midimal Shop ofrece estanterías para decorar la habitación

Las estanterías son esenciales para decorar una habitación. Estos muebles ofrecen una mejor organización del espacio, sirven para almacenar múltiples objetos y también producen un aporte a nivel estético.

En particular, los profesionales de la tienda online Midimal Selection recomiendan las estanterías de la marca sueca String Furniture. Estos productos de alta calidad y diseño escandinavo son funcionales y flexibles. Además, con la herramienta Build Your Own String disponible en la plataforma web de esta empresa es posible configurar una estantería String de manera personalizada.

String Furniture, las estanterías de Midimal Selection Las estanterías String Furniture fueron diseñadas por el arquitecto sueco Nisse Strinning y su esposa Kajsa Strinning en 1949. Desde entonces, se han posicionado como una pieza de diseño minimalista de alto nivel. Su estilo atemporal y funcional permite componer distintos módulos que se adaptan a cada espacio.

Las estanterías de esta marca que ofrece Midimal Selection pueden llevar 2 o más estantes y se pueden realizar combinaciones de distintos modelos para crear módulos de mayor tamaño. Estas combinaciones incluyen una amplia variedad de colores y diversos tipos de madera. De esta manera, las estanterías String Furniture se adaptan a cualquier tipo de habitación.

Otra opción disponible en esta tienda online son las estanterías String Pocket. Estos productos son tan flexibles como los anteriormente mencionados, ya que se pueden combinar dos o tres estanterías para crear un conjunto de mayor tamaño. En este caso, la estructura es de acero lacado y los estantes pueden ser de tablero chapado en madera o MDF lacado brillo.

¿Cómo funciona el configurador online de String Furniture? En la plataforma de Midimal Selection es posible emplear el configurador Build Your Own String para crear estanterías adecuadas para distintas habitaciones. Para usarlo no es necesario efectuar ningún tipo de descarga, ya que está integrado en la tienda online de esta empresa.

Este configurador cuenta con un menú ubicado a la izquierda de la pantalla en el que figuran diversas estanterías String Furniture. El usuario debe arrastrar y soltar cada una de las piezas que desee incluir para crear una combinación única. De esta manera, es posible probar múltiples combinaciones de colores y materiales. Cuando el diseño está listo se puede añadir al carrito de compra, generando una lista completa de todas las piezas necesarias con su precio correspondiente. Ante cualquier duda o consulta, Midimal Selection cuenta con atención al cliente a través de línea telefónica, WhatsApp o correo electrónico.

Midimal Selection ofrece la posibilidad de diseñar y comprar un módulo de estantería String Furniture personalizado para llevar el diseño y decoración de una habitación a otro nivel.