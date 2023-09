Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus cuenta con especialistas en cirugía refractiva

Actualmente, una de las técnicas más aconsejables para contrarrestar los defectos refractivos, que surgen debido a diversas alteraciones producidas en el funcionamiento óptico, es la cirugía refractiva.

En este sentido, el Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus cuenta con profesionales con experiencia en la aplicación de cirugías refractivas con láser o con lentes intraoculares. Esta clínica oftalmológica integra una serie de especialidades médico-quirúrgicas que aseguran una asistencia completa a los pacientes.

Cirugía refractiva, una especialidad del Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus La cirugía refractiva consiste en un conjunto de técnicas quirúrgicas destinadas a corregir los defectos refractivos de la visión, como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Este procedimiento está recomendado para todas las personas que desean eliminar definitivamente el uso de gafas o lentillas para mejorar su visión.

Por lo general, el equipo de profesionales que trabaja en el Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus realiza la cirugía refractiva con el láser excímer. Entre las técnicas que emplean esta tecnología se encuentran: el FemtoLasik, el LASIK y la PRK, que son opciones indoloras y seguras cuando se realizan por un profesional.

Sin embargo, algunos pacientes requieren otras alternativas, como el implante de lentes intraoculares ICL, un procedimiento quirúrgico recomendado cuando existe una graduación alta. De la misma manera, la cirugía refractiva con la implantación de lentes intraoculares es ideal cuando la córnea no presenta el grosor suficiente para aplicar el láser.

Los pacientes del Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus pueden solicitar la cirugía láser con o sin corte Dentro de las opciones que tienen los pacientes del Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus, la cirugía refractiva láser con corte es la más empleada en el centro oftalmológico. Asimismo, la cirugía láser sin corte está especialmente indicada para pacientes con córneas finas o personas que practican deportes de impacto de alto nivel.

Por otra parte, la colocación de lentes intraoculares depende de las necesidades y la morfología ocular de cada persona, con el objetivo de corregir el defecto esférico que genera la miopía o hipermetropía. La principal ventaja de las lentes intraoculares es que no modifica los tejidos, no debilita el ojo y asegura una calidad visual excelente.

Para revisar el coste de los tratamientos con cirugía refractiva en el Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus, los pacientes pueden ingresar en la página web de la clínica. Los precios y tiempos de recuperación varían en función del tipo de cirugía, por lo que es importante consultar con un profesional antes del procedimiento.