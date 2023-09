Koröshi lanza su nueva colección otoño invierno

Con el otoño a la vuelta de la esquina, se va acercando el frío y, con él, el cambio de armario. Es justamente entonces el mejor momento para renovarlo con prendas de moda. Uno de los mejores aliados para ello es Koröshi, que ya ha presentado su nueva colección otoño-invierno. A través de sus prendas de vestir, esta marca consigue escapar de las tendencias monótonas y demuestra que la ropa de otoño-invierno no tiene por qué ser aburrida.

La originalidad y versatilidad con la que destaca la nueva colección otoño-invierno de Koröshi La nueva colección otoño-invierno de Koröshi para mujer ofrece todo tipo de abrigos, desde los acolchados hasta los tipo parka, pasando por los largos con cuello alto. Estos diseños son muy prácticos, ya que además de cómodos, se pueden combinar con cualquier look.

Por otra parte, el estilo juvenil de las blusas de manga larga estampadas, las camisetas blusa o tipo camisero con botones también está muy presentes en el catálogo.

Para los hombres, Koröshi cuenta con todo tipo de camisas de manga larga con botones y camisetas de manga larga con cuello redondo o abertura abotonada, las cuales se adaptan a todos los gustos.

La marca de referencia en el sector de la moda gracias a sus diseños 100 % sostenibles Para el equipo de Köroshi, la sostenibilidad no pasa por una competencia por ser la marca más verde dentro de una tendencia green wash, sino que se trata de apostar por un modelo de consumo inteligente. Por esta razón, la empresa prioriza la calidad de sus prendas y se centra en los detalles, de manera que el cliente aproveche el valor del producto.

Teniendo en cuenta que la industria de la moda registra un innegable impacto en el medioambiente, la compañía ha apostado por un equipo de profesionales preparados para tomar las mejores decisiones en este aspecto. Todos ellos provienen de distintas partes del mundo. Además, la mayoría del equipo está formado por mujeres, en un porcentaje mayor al 85 %, uno de los aspectos por el que la marca se siente orgullosa.

Debido a la calidad de sus productos y la facilidad que ofrecen al momento de realizar una compra, Koröshi se ha convertido en una marca de referencia a nivel nacional. Los clientes interesados en renovar su armario, pueden acceder a la página web de la marca, donde podrán ver en detalle todas las prendas y elegir sus favoritas, eligiendo el color y las tallas de cada una.