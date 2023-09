James Tindal-Robertson se une a Pacific Green como Director Financiero del Grupo

Pacific Green Technologies, Inc. (la "Compañía" o "Pacific Green", (OTCQB:PGTK)) anuncia que James Tindal-Robertson ha sido nombrado Director Financiero, a partir del 20 de septiembre de 2023 James, que toma el relevo de Richard Fraser-Smith, que se jubila, supervisará todas las funciones financieras y contables de Pacific Green.

Anteriormente, James fue Director Financiero del grupo VivoPower International (NASDAQ: VVPR), proveedor de soluciones de energía sostenible, y ocupó puestos de responsabilidad en PetroSaudi Oil Services y Chicago Bridge & Iron Corporation.

Scott Poulter, Consejero Delegado de Pacific Green, comentó: "Queremos dar las gracias a Richard por todo lo que ha hecho por la Compañía y estamos muy contentos de que James se una con su historial de gestión financiera disciplinada y su experiencia en la financiación de deuda y capital - esto será un activo increíble para Pacific Green a medida que continuamos nuestro crecimiento y expansión en nuevos mercados en todo el mundo".

James es censor jurado de cuentas por KPMG, tras licenciarse en Física por el Imperial College de Londres.

Acerca de Pacific Green Technologies, Inc:

Pacific Green Technologies, Inc. se centra en responder a la necesidad mundial de una energía más limpia y sostenible. La empresa ofrece soluciones de almacenamiento de energía en baterías (BESS), energía solar concentrada (CSP) y energía fotovoltaica (PV) para complementar sus divisiones de tecnologías medioambientales marinas y control de emisiones.

Para más información, visitar el sitio web de Pacific Green:

Aviso sobre declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", tal y como se define este término en la Sección 27A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y en la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean puramente históricas son declaraciones prospectivas e incluyen cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Dichas declaraciones incluyen, entre otras cosas, cualquier posible desarrollo empresarial y el interés futuro en las tecnologías de baterías, solar y de control de emisiones de la empresa.

Los resultados reales podrían diferir de los previstos en las previsiones debido a numerosos factores. Estas declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Empresa no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ni de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir de los proyectados en las declaraciones prospectivas. Aunque la Sociedad considera razonables las convicciones, planes, expectativas e intenciones contenidos en este comunicado de prensa, no puede garantizarse que tales convicciones, planes, expectativas o intenciones resulten ser exactos. Los inversores deben consultar toda la información contenida en el presente documento, así como los factores de riesgo descritos en el informe anual de la Sociedad en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal más reciente, en los informes trimestrales de la Sociedad en el Formulario 10-Q y en otros informes periódicos presentados periódicamente ante la Comisión del Mercado de Valores.