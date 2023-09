USYNCRO, premio a la mejor plataforma tecnológica para el comercio mundial

Usyncro, la compañía tecnológica española para la gestión de la cadena de suministro, ha recibido el premio a la mejor "Tradetech Platform" otorgado por la Trade Finance Global (TFG) y BAFT (Bankers Association for Finance and Trade), durante la antesala a la celebración de Sibos (Congreso Global de Servicios Financieros) que tiene lugar en Toronto, Canadá El Premio TFG entrega una certificación que es valorada a nivel mundial como referencia de excelencia tanto entre proveedores de servicios B2B, como en mercados directos B2C. Un premio de prestigio internacional que reconoce la contribución destacada de la tecnológica española, a la gestión del comercio internacional y las finanzas desde un enfoque innovador.

Para Usyncro, este logro impulsa el esfuerzo que desde 2019 aborda en torno a la digitalización del comercio internacional, comenzando por la gestión aduanera y avanzando a una plataforma abierta, flexible y multimodal basada en la Colaboración de actores y sistemas.

Cristina Martín Lorenzo, CEO de Usyncro, recogió el premio en presencia de Tod Burwell, presidente y CEO de BAFT. "Tenemos el objetivo de mejorar la gestión de la cadena de suministro haciéndola más segura, resiliente, transparente y sostenible. Un reto que sólo es posible gracias a la colaboración de todos los actores que intervienen la gestión de la cadena de suministro", comentaba la CEO de Usyncro a la organización. "Sin perder competitividad ni la gobernanza del dato, la colaboración es fundamental para que autoridades, transportistas, fabricantes, entidades financieras, entre otros, sean más eficientes y generen sinergias para ser más competitivos en el comercio global".

Para lograrlo, Usyncro ha desarrollado una plataforma SaaS empleando tecnología disruptiva como Blockchain o Inteligencia Artificial, que pone al alcance de todas las organizaciones (independientemente de su tamaño) para compartir documentación de forma segura en los procesos comerciales y operaciones logísticas.

La compañía ya cuenta con un equipo de 20 profesionales expertos en logística y tecnología que acompañan a los usuarios en el proceso de digitalización documental, contando con partners como entidades financieras (BBVA), compañías de seguros, consultoras y servicios para la gestión del comercio internacional, incluyendo el apoyo de las autoridades.

De esta forma, Usyncro consigue aunar al ecosistema logístico en la conquista de la sostenibilidad mediante la eliminación del papel y la eficiencia operativa, basando tanto su propia gestión como sus objetivos de servicio al usuario, en valores de excelencia ESG (Environmental, Social & Governance).

Este premio internacional es otorgado por TFG (Trade Finance Global), fintech B2B líder en financiación, que colabora con más de 300 instituciones basadas en soluciones financieras innovadoras; y BAFT (Bankers Association for Finance and Trade), foro que reúne a la comunidad financiera, proveedores de soluciones y partes interesadas para colaborar en la definición de las mejores prácticas.

Otras compañías que han sido galardonadas en esta edición con los TFG Trade, Treasury & Payments Awards, por su contribución destacada en los servicios financieros y el comercio internacional, han sido: Santander, BBVA, Citi, JP Morgan o VISA, entre otros.

Lista completa premiados: https://www.tradefinanceglobal.com/awards/trade-treasury-payments-2023/

Sobre Usyncro

Usyncro, es una solución SaaS multimodal (tierra, mar, aire y espacio), basada en tecnología Blockchain e Inteligencia Artificial para visibilizar y sincronizar a todos los actores de la Cadena de Suministro. Su equipo aporta conocimiento y experiencia en logística, transporte, tecnología y entornos financieros para digitalizar la gestión de procesos y trámites relacionados con el envío de mercancías.

Esta plataforma en la nube 24/7 incluye un Marketplace de servicios estratégicos accesible a todo tipo y tamaño de empresa, automatizando procesos y logrando la agilidad, trazabilidad y seguridad de las transacciones en un entorno global, independiente, abierto, interoperable y colaborativo.

Usyncro plantea un modelo de gestión basado en la sostenibilidad y visibilidad completa de la Cadena de Suministro. Reduce en un 60 % el tiempo empleado en cada expediente y en un 80 % el impacto medioambiental de la gestión logística. usyncro.co.