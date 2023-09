Comitas e-health finaliza uno de los grandes proyectos médico-deportivos realizados en España

35 pacientes, 21 ciclistas y 14 personas de la organización, han pasado por la Unidad Móvil de Comitas e-health que ha ofrecido cada día en Meta servicios de radiodiagnóstico durante las 22 jornadas y más de 3.000 kilómetros de celebración de la Vuelta 23, que finalizó el domingo en Madrid con el triunfo de a Sepp Kuss La iniciativa, fruto de un acuerdo entre Unipublic y Comitas e-health,pionera en este tipo de competición, ha sido un éxito. En estos días, el equipo de 10 profesional full time de Comitas e-heath ha realizado cerca de un centenar de "placas" digitales, puestas a disposición en tiempo real de los servicios médicos de UAE, Jumbo, Ineos, DSM, Lotto Destiny, Jayco, Caja Rural, Burgos BH, Astana,Groupama FDJ, Movistar, Cofidis, Total Energy.

La unidad está equipada con paneles emplomados para ofrecer el máximo nivel de seguridad a pacientes, sanitarios y operarios y dispone de servicios de Rayos X portátil, además de otros servicios de exploración médica como ecografía, ECG, etc.. Ha ofrecido un servicio operativo al cien por cien todos los días, sin incidencias ni interrupciones, independientemente de cuál fuera el destino y la complejidad para llegar a él, incluso en localizaciones donde no había acceso a la corriente eléctrica, gracias a la autonomía energética de la unidad.

Satisfacción de los equipos

La experiencia ha sido totalmente satisfactoria, tanto para la organización como para los médicos de la vuelta y los médicos de los equipos, que han señalado el acierto de la iniciativa y su valor diferencial respecto a ediciones anteriores. En este sentido, los equipos que han utilizado la unidad han destacado eficiencia en el ahorro de tiempos y desplazamientos para el equipo y la organización y la comodidad que ha supuesto para los corredores, que no han perdido tiempos de descanso.

Las caídas, desafortunadamente, son habituales en competiciones ciclistas. Estos accidentes, que son atendidos con la máxima celeridad y eficacia por los equipos médicos, en esta edición han contado con una herramienta clave a la hora de diagnosticar lesiones graves como roturas o fisuras óseas, sin tener que desplazar a los corredores a los hospitales cercanos. O descartar posibles problemas sin alejarse del entorno de la prueba.

Según Aquilino Antuña, CEO de Comitas e-health, "se han cumplido las expectativas y la disponibilidad en Meta de nuestra Unidad Móvil ha sido un éxito. La Vuelta es una competición muy dura, que se desarrolla duranta tres semanas, donde, desgraciadamente, las caídas son frecuentes. La Unidad Movil ha permitido a los equipos médicos realizar un diagnóstico de manera inmediata, evaluar el alcance de las lesiones y tomar las mejores decisiones. Hemos demostrado que, sí se puede y que se debe incluir la telemedicina en cualquier prueba deportiva, porque cuesta mucho prepararse para competir y en un minuto todo puede perderse."