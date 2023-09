Instalar césped artificial en la terraza ayuda a mejorar la calidad de vida, según SinteticGrass

Tener un entorno amable y de desconexión en el bullicio de la ciudad es la mejor manera mejorar la calidad de vida. Es por ello, que instalar césped artificial en la terraza de un piso aporta beneficios anímicos, además de un toque de color al hogar Mirar por la ventana del apartamento y observar una calle repleta de monotonía, con esos grises y muy pocos matices que dan "vidilla" al vecindario, es una realidad que dista de lo que a todo vecino le gustaría ver en una ciudad. Es por ello que el césped artificial en Madrid, en Barcelona o en otra urbe de España aporta ese contraste con el estilo de vida intenso y ajetreado necesario para desconectar. Un refugio que contribuye mejorar la calidad de vida.

¿Es cierto que no se requiere mantenimiento con el césped artificial?

Aunque existe la creencia de que el césped artificial requiere poco mantenimiento, lo cierto es que hay que tener en cuenta ciertos factores para conseguir que dure el máximo tiempo posible. Ahora bien, si se compara con el césped natural, los cuidados son infinitamente menores. Gracias a ello, con mucho menos esfuerzo e inversión se puede mantener una apariencia como recién instalado durante años.

Para ello, solo se necesita seguir las siguientes 3 pautas:

Limpieza regular : eliminar la suciedad, hojas y escombros de la superficie del césped artificial de manera regular es esencial. Se debe usar un rastrillo suave o una escoba de cerdas suaves para barrer cualquier material que pueda acumularse en la superficie.

: eliminar la suciedad, hojas y escombros de la superficie del césped artificial de manera regular es esencial. Se debe usar un rastrillo suave o una escoba de cerdas suaves para barrer cualquier material que pueda acumularse en la superficie. Riego ocasional : aunque el césped artificial no requiere riego regular, ocasionalmente se puede rociar con agua para eliminar el polvo y mantenerlo fresco. Esto también puede ayudar a enfriar la superficie en días calurosos.

: aunque el césped artificial no requiere riego regular, ocasionalmente se puede rociar con agua para eliminar el polvo y mantenerlo fresco. Esto también puede ayudar a enfriar la superficie en días calurosos. Cepillado: el cepillado regular es fundamental para mantener las fibras del césped en posición vertical y evitar que se aplasten con el tiempo. Utilizar un cepillo de cerdas sintéticas o un cepillo especial para césped artificial es la opción ideal. Lugares en los que los paisajistas aconsejan dar una nota de color al hogar con césped artificial

Todos coinciden en que cualquier lugar en el que cada paso descalzo se siente suave y fresco es el lugar idóneo, por lo que terrazas o balcones son perfectos para instalarlos.

Un balcón más amable

Aspecto natural : el césped artificial ofrece un aspecto natural y fresco que puede convertir un pequeño balcón en un oasis urbano. Su realismo es impresionante, y siempre lucirá verde y exuberante.

: el césped artificial ofrece un aspecto natural y fresco que puede convertir un pequeño balcón en un oasis urbano. Su realismo es impresionante, y siempre lucirá verde y exuberante. Sensación agradable : a pesar de ser artificial, el césped sintético ofrece una superficie suave y agradable al tacto. Permite caminar descalzo sobre él y disfrutar de momentos de relajación al aire libre.

: a pesar de ser artificial, el césped sintético ofrece una superficie suave y agradable al tacto. Permite caminar descalzo sobre él y disfrutar de momentos de relajación al aire libre. Bajo mantenimiento : el mantenimiento del césped artificial en un balcón es mínimo. Sin poda, ni riego o fertilizantes: a disfrutar sin preocupaciones.

: el mantenimiento del césped artificial en un balcón es mínimo. Sin poda, ni riego o fertilizantes: a disfrutar sin preocupaciones. Durabilidad: el césped artificial está diseñado para soportar las condiciones climáticas y el tráfico ligero en un balcón. No se desgastará fácilmente y mantendrán; su aspecto durante muchos años. Pasos para conseguir una terraza que sea la envidia vecindario

Convertir la terraza en un verdadero paraíso urbano es ahora posible con la instalación de césped artificial, con el que es posible lograr que el espacio exterior se convierta en un pequeño paraíso.

¿El césped artificial soporta nieve, lluvia abundante o el paso de una DANA?

El césped artificial es una opción popular para áreas al aire libre debido a su facilidad de mantenimiento y aspecto natural. Sin embargo, es importante considerar la resistencia y el drenaje del césped artificial en situaciones de Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) o lluvias abundantes.

Resistencia y durabilidad, esto es lo que dicen los expertos

Tras haber consultado a múltiples expertos en el sector del césped artificial, todos son unánimes a la hora de destacar la gran resistencia del césped sintéticos. Asimismo, desde SinteticGrass sentencian que: "el césped artificial está diseñado para ser resistente y duradero, sin apenas recibir un cuidado tan estricto como el césped natural, pero no es invulnerable a eventos climáticos extremos como una DANA".

Algunas consideraciones a tener en cuenta sobre su resistencia son:

Fibras resistentes : las fibras del césped artificial están diseñadas para soportar el uso regular y condiciones climáticas adversas. Pueden resistir la lluvia y el viento sin problemas.

: las fibras del césped artificial están diseñadas para soportar el uso regular y condiciones climáticas adversas. Pueden resistir la lluvia y el viento sin problemas. Sistema de drenaje : la mayoría de los céspedes artificiales tienen un sistema de drenaje incorporado que permite que el agua fluya a través de la base perforada. Esto ayuda a prevenir el encharcamiento.

: la mayoría de los céspedes artificiales tienen un sistema de drenaje incorporado que permite que el agua fluya a través de la base perforada. Esto ayuda a prevenir el encharcamiento. Base estable: una instalación adecuada con una base sólida contribuye a la resistencia general del césped artificial. También es importante tener un drenaje adecuado ya que puede evitar problemas como el encharcamiento o la acumulación de agua en la superficie del césped artificial, algunas recomendaciones son:

Base perforada : es importante asegurarse de que la base del césped artificial esté equipada con orificios de drenaje que permitan que el agua se filtre hacia el suelo debajo.

: es importante asegurarse de que la base del césped artificial esté equipada con orificios de drenaje que permitan que el agua se filtre hacia el suelo debajo. Geotextil : la instalación de una capa de geotextil debajo del césped artificial puede ayudar a controlar el drenaje y evitar que las raíces de las malas hierbas crezcan a través del césped.

: la instalación de una capa de geotextil debajo del césped artificial puede ayudar a controlar el drenaje y evitar que las raíces de las malas hierbas crezcan a través del césped. Inclinación : si es posible, es preciso instalar el césped artificial con una ligera inclinación para que el agua drene hacia áreas designadas o hacia el sistema de drenaje.

: si es posible, es preciso instalar el césped artificial con una ligera inclinación para que el agua drene hacia áreas designadas o hacia el sistema de drenaje. Mantenimiento: realizar un mantenimiento regular para asegurarte de que los orificios de drenaje no estén obstruidos por escombros u hojas. Precauciones en caso de lluvia abundante

En casos de lluvias abundantes o eventos climáticos extremos, es importante tomar algunas precauciones como:

Evacuación de agua : si el área se inunda debido a una Dana o lluvia intensa, hay que evacuar el agua lo más rápido posible para evitar daños en el césped.

: si el área se inunda debido a una Dana o lluvia intensa, hay que evacuar el agua lo más rápido posible para evitar daños en el césped. Limpieza post-lluvia : después de una lluvia intensa, se debe verificar el estado del césped y realiza la limpieza necesaria.

: después de una lluvia intensa, se debe verificar el estado del césped y realiza la limpieza necesaria. Mantenimiento preventivo: aplicar sellador impermeable al césped artificial para ayudar a repeler el agua. Instalación del césped en el hogar

A la hora de realizar la instalación, es preferible contar con especialistas, como los instaladores de SinteticGrass.

Ahora bien, para los manitas, instalar césped artificial en el balcón o en la terraza es pan comido siempre que se sigan las siguientes pautas:

Preparado y limpieza del terreno.

Extender el césped artificial sobre la zona.

Recortar el césped con un cúter para que se ajuste a la superficie.

Ajustar las uniones .

. Fijar el césped artificial sobre el cemento o superficie de instalación .

. Cepillado final