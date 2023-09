4 razones por las que ahora es el mejor momento para apostar por un cambio profesional, según Grafton

Los periodos de incertidumbre económica se pueden convertir en la mejor oportunidad para pasar de la pasividad a la proactividad a la hora de buscar empleo El mercado laboral está experimentando muchos cambios, sin embargo, al contrario que hace un par de años, los trabajadores están adoptando una posición de pasividad a la hora de dar un vuelco a su carrera profesional y buscar nuevos horizontes laborales.

El impacto de la recesión mundial está haciendo que los empleados tengan miedo a arriesgar en un periodo económicamente turbulento, pero al contrario de la percepción común, este podría ser el mejor momento para pasar de esa pasividad a la proactividad y plantearse un cambio laboral, según Grafton, la firma orientada a la selección de mandos intermedios y perfiles cualificados de Gi Group Holding.

En este sentido, Grafton ha elaborado un listado de 4 razones por las que este año los profesionales pueden plantearse un cambio de empleo:

Mayor oferta en todos los sectores que hace algunos años. Según datos de las estadísticas de puestos vacantes de Eurostat, en septiembre del 2022, la tasa de ofertas vacantes se ha duplicado, pasando del 1,6% en junio del 2020 a un 3% en el mismo mes del 2022. Estos datos demuestran que es un buen momento para lanzarse a por nuevos retos ya que, además al duplicarse las vacantes, la competencia es menor.

Asimismo, cuanto mayor sea la capacidad de adaptación al cambio de una persona a lo largo de su carrera profesional, más demandado será en el cambiante panorama laboral actual, ya que la mentalidad de crecimiento y flexibilidad son dos activos muy preciados por las empresas.