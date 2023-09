¿Luis Miguel usó dobles en Argentina?

Buenos Aires fue el lugar donde inició la gira Luis Miguel el 3 de agosto de 2023.

Este tour fue anunciado el Día de San Valentín a través de las redes sociales del artista. Tal es la popularidad de El sol de México, que las entradas de más de 30 funciones en Argentina, Chile y Estados Unidos se agotaron en solo un día.

Pese a ser un espectáculo de altura, la presentación en Argentina se vio empañada por rumores sobre el uso de un imitador de Luis Miguel en el escenario. Esta situación causó desconcierto, desilusión y molestia en los asistentes, quienes comentaron que Luis Miguel no asistió al país. Entre los principales exponentes que imitan al artista destaca Luis Miguel 2.

¿Se usó un doble de Luis Miguel en Argentina? En agosto de 2023, Luis Miguel se presentó en dos conciertos celebrados en Buenos Aires. En ambas ocasiones sus fans se mostraron emocionados por las apasionadas interpretaciones del artista. Aunque la mayoría estuvo disfrutando de la experiencia, muchos se preguntaron si quien cantaba era el verdadero Luis Miguel. Las dudas surgen a raíz del cambio físico del cantante, quien se mostró más delgado y con aparentes cambios en su rostro, complexión y cabello.

En redes sociales hay personas que adjudican los cambios a la edad del artista, sin embargo, otros usuarios afirman que fueron estafados con un doble.

Este rumor tomó más fuerza cuando el periodista argentino Luis Ventura afirmó que quien se había presentado era un imitador. También aseguró que con El sol de México suele viajar con sus dobles e intercambiar con ellos su lugar en el escenario. Además, en una entrevista en el programa Chisme no like, el cirujano plástico de Luis Miguel admitió que el cantante en el escenario no se parecía a su paciente.

¿Cuáles fueron las reacciones a las acusaciones en contra de Luis Miguel? No es la primera vez que Luis Miguel es acusado de usar dobles o imitadores durante sus giras. Tras varios años de rumores, en el año 2015 durante una entrevista para el canal argentino TN, comentó que está acostumbrado a ese tipo de comentarios. Actualmente, no se ha pronunciado al respecto, lo cual ha generado más críticas en torno a la polémica denominada por los medios de comunicación como el Operativo LM.

Por otra parte, hay quienes afirman que el uso de un imitador de Luis Miguel se hizo por seguridad fuera del escenario para despistar a la prensa y los fans.

Producto de las denuncias y noticias, trascendió el talento y parecido que tienen algunos imitadores como Guillermo Elías, quien es más conocido como Luis Miguel 2, un imitador argentino muy conocido a nivel nacional e internacional cuyo trabajo deslumbró a los usuarios en internet. Mientras se aclara la situación, imitadores como Elías son beneficiados por el reconocimiento del público.