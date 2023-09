El arte del embalaje; entrevista con la fundadora de Sincla

La calidad, la sostenibilidad y la personalización son elementos cada vez más demandados en la industria del embalaje. Teniendo en cuenta estos elementos, Sincla ha llevado al mercado una propuesta innovadora para esta industria.

Se trata de cajas de madera automontables, sostenibles y versátiles, cuyo uso abarca desde productos gourmet, hasta muchos otros artículos.

La fundadora de Sincla, Julia Marco, detalla cómo la sostenibilidad, calidad y practicidad se combinan en la elaboración de estas cajas de madera, revolucionando la industria y promoviendo la originalidad a la hora de embalar artículos y productos de forma única.

¿Qué es lo que más enorgullece a Sincla como empresa en términos de sus productos y servicios?

Lo que más nos enorgullece es que somos una empresa pionera. Somos los primeros en fabricar una caja de madera automontable con un sistema desarrollado únicamente por nosotros. Además, hemos desarrollado una tienda online para que todo el mundo, ya sean particulares o empresas, puedan comprar cajas de infinidad de tamaños fácilmente desde pocas unidades. Gracias a esto tenemos la suerte de trabajar con empresas de muchísimos sectores diferentes: productos gourmet, restaurantes, canastillas de bebé, juguetes, colegios, farmacias, librerías, mascotas, fotógrafos, catering, jabones, bodas, eventos…

¿Cuál es el enfoque principal de Sincla?

El enfoque principal de Sincla es fabricar una caja lo más sostenible posible que además le facilite el trabajo a nuestros clientes y les aporte un plus de calidad y diferenciación. Nuestras cajas son eco-friendly, 100% reutilizables y 100?bricadas en España. Además, nuestro sistema termina con el hándicap del espacio y los costes de transporte elevados que muchas empresas no pueden permitirse. Ahora, nuestros clientes pueden tener cajas de calidad, que le aportan a su marca un valor extra y que no les ocupan espacio innecesario.

¿Qué os diferencia de otras empresas del sector?

Hay muchísimas empresas de packaging, pero no tantas centradas en embalaje de madera. Dentro de estas, que son con las que más semejanzas podemos tener, nuestras dos grandes diferencias son: la novedad y diseños únicos (ya que el 100 % del proceso se hace desde nuestras instalaciones por nosotros), y el sistema de anclaje de nuestras cajas (el automontado) que hace que una caja de madera ocupe un 90 % menos de espacio que una convencional. Esta gran diferencia hace que negocios que tienen un espacio de almacén reducido y anteriormente han descartado un envase de madera, ahora puedan tenerlo sin problema porque pueden ir montando sus cajas de madera según las van necesitando.

¿Podrías describir brevemente el proceso de fabricación de las cajas de madera personalizadas?

Nuestro proceso de fabricación tiene dos líneas, la de personalización y la de corte. En cuanto a la personalización, tenemos dos formas de personalizar las cajas: a láser o a color. El láser es una máquina que quema la madera y marca los logos de los clientes en un tono marrón y con un poco de relieve. La máquina de impresión a color es como una impresora de las que todos tenemos en casa, pero a gran escala. Por lo que podemos personalizar las cajas con cualquier tipo de logo o foto. Y, por otro lado, tenemos las máquinas de corte que nos cortan las piezas de las cajas según le indicamos en el sistema.

¿Qué tamaños y diseños de cajas ofrecen?

Ofrecemos miles de tamaños. Tenemos varios modelos estándar que fabricamos en muchísimos tamaños (desde cajas pequeñas para joyería hasta cajas más grandes para cestas de navidad). Nuestros modelos estándar y los más demandados son las cajas sin tapa, cajas con tapa y las bandejas con asas.

¿Pueden hacer cajas completamente personalizadas según las necesidades del cliente?

Sí. Tenemos un diseñador en el equipo que se encarga tanto de crear las cajas estándar como de diseñar nuevos proyectos. Hemos fabricado cajas de madera totalmente a medida para productos de medidas muy concretas o productos más diferentes como expositores, estanterías…

¿Qué estrategias utilizáis para asegurar la satisfacción del cliente y obtener retroalimentación para mejorar sus productos y servicios?

Nuestra estrategia principal es darle al cliente una atención de 10 para que confíen un nuestro producto. Sabemos que no es fácil comprar por primera vez algo que no has probado porque no sabes como van a reaccionar tus clientes o si va a encajar con tu producto o en tu evento. Por eso nos centramos mucho en darle al cliente la máxima seguridad de que con nuestras cajas van a triunfar para que tengan confianza plena antes de hacer un pedido. Tras el pedido, recibimos un feedback buenísimo.

Aunque nuestras ventas sean a través de nuestra tienda online, el servicio de atención al cliente es muy cercano y personal.

¿Tenéis planes para expandir vuestra línea de productos o agregar nuevas características a las cajas de madera personalizadas?

Sí, así es. Ahora mismo estamos trabajando en una nueva forma de comprar las cajas Sincla, más sencilla y visual. Vamos a lanzar un nuevo formato de tienda online en la que puedas hacer una simulación 3D de tu caja con el tamaño y las personalizaciones que desees. Así podrás ver el resultado final de tu caja antes de hacer el pedido. Va a ser supersencillo crear tu packaging de madera.

En definitiva, las cajas de madera de Sincla representan la unión entre la tradición de la madera y la innovación en un sistema de packaging original, eco-friendly y de alta calidad. La priorización de estos aspectos, ha permitido que esta empresa se diferencie notablemente en la industria del embalaje, redefiniendo los estándares en este sector y demostrando que es posible crear productos funcionales y sostenibles que satisfagan las necesidades cambiantes del mercado.