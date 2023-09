Vela Gestió, aliadas en los negocios para facilitar la vida empresarial

Más que asesoramiento, su compromiso de encontrar la solución adecuada para cada cliente.

En un mundo empresarial cada vez más complejo y cambiante, la necesidad de buscar una guía para un negocio es más crucial que nunca. Aquí es donde entra en juego Vela Gestió, una asesoría en Mataró, liderada en la actualidad por María José y Mònica con más de 20 años acompañando a autónomos y emprendedores en su viaje empresarial. Sus servicios van más allá de la presentación de impuestos. Se trata de un acompañamiento continuo que incluye asesoramiento, mentorías y formación para dar una dirección a la vida y al negocio con un enfoque humano y personalizado.

¿Qué dice su filosofía de la autoestima empresarial? Maria José y Mònica no son asesoras de empresas convencionales, ellas creen en el poder de la "autoestima empresarial". Según ellas, si no se tiene un compromiso con la empresa, si no se nutre y entrena, se está limitando su potencial de crecimiento. La autoestima empresarial es el pilar sobre el cual se construye una empresa exitosa.

El toque humano en un sector de números En un sector a menudo dominado por la jerga técnica y los números, Mª José y Mònica, entienden que detrás de cada negocio hay sueños, pasiones y vidas reales. Por eso, más allá de ofrecer soluciones técnicas, se centran en entender las aspiraciones y desafíos únicos de cada cliente. Su objetivo no es solo resolver problemas, sino ayudar a entender un negocio, planificar las finanzas y tomar buenas decisiones empresariales.

Libertad, seguridad y crecimiento Uno de los mayores desafíos para los autónomos y emprendedores es encontrar un equilibrio entre la libertad profesional y su seguridad financiera. Vela Gestió ofrece precisamente eso. Con su enfoque personalizado, ayudan a liberar tiempo y recursos, permitiéndose centrarse en lo que realmente importa: hacer crecer un negocio y disfrutar del proceso.

En resumen, en Vela Gestió como profesionales que se han enfrentado a desafíos similares a los que muchas personas enfrentan, tanto en su propio negocio como en la de sus clientes, saben lo importante que es la experiencia para alcanzar el éxito empresarial. Su objetivo es apoyar en cada paso del camino y ver cómo se alcanza grandes logros en el emprendimiento.

¿Cómo puede la experiencia ayudar a que se tenga un negocio rentable? Su Magazine mensual (Aliadas en tu negocio) - La revista que se necesita para cuidar de uno mismo y del negocio, dará el acceso exclusivo a estos conocimientos. En ella, se podrá encontrar recursos, tips de bienestar, productividad, para la gestión de un negocio y el desarrollo personal.

El reto de bienvenida es el primer paso para entrar en su comunidad y tener acceso a la Magazine “Aliadas de tu negocio. Ambos recursos se pueden encontrar visitando su página web.