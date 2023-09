En la Feria de San Sebastián Gastronomika 2023 se puede visitar la Pastelería Oiartzun

El próximo mes de octubre, desde el día 9 hasta el día 11, se estará celebrando en Donostia la edición 2023 de la Feria de San Sebastián Gastronomika.

Se trata de una feria ampliamente reconocida que reúne una vez al año no solamente a los mejores representantes de la gastronomía artesanal local y nacional, sino también a visitantes de todas partes de España.

La realización de esta feria es también una excelente oportunidad para conocer lugares de interés gastronómico, tales como la Pastelería Oiartzun, muy reconocida a nivel local por sus productos y la calidad de la materia prima que utiliza. En ella, se ofrece parte de lo mejor de la gastronomía dulce de la zona, a través de una variedad de productos estrella.

Feria de San Sebastián Gastronomika 2023, una oportunidad para conocer más de la gastronomía vasca San Sebastián Gastronomika es una feria española realizada anualmente en Donostia, que se ha convertido en un referente y parte de la vanguardia de la gastronomía moderna a nivel nacional. Pero este año 2023 no solo será el año de una nueva edición de la feria, sino que también se celebra el 25 aniversario de la misma, por lo que desde ya se han anunciado que estará cargada de una serie de sorpresas sin precedentes.

Indudablemente, se trata de un evento que vale la pena disfrutar y que será toda una experiencia de sabor para todos los que participen y asistan. De hecho, se espera una gran afluencia de visitantes este año, quienes además podrán aprovechar para conocer más de Donostia y su tradición gastronómica, donde destaca la Pastelería Oiartzun.

Esta es una pastelería que, a lo largo de su trayectoria, ha reivindicado la tradición gastronómica dulce vasca, elaborando productos de primera calidad, con una variada oferta que incluye tartas, pasteles, bollería, trufas, bombones, helados y mucho más. No obstante, uno de sus productos estrella más reconocidos por locales y nacionales es su Pastel Vasco, una auténtica delicia al paladar.

Pastelería Oiartzun ya está lista para recibir y acoger a todos los visitantes que lleguen a la feria este próximo mes de octubre y hacerles disfrutar la experiencia de probar todos sus deliciosos postres.

Participar en la Feria de San Sebastián Gastronomika 2023 San Sebastián Gastronómica posee un sitio web desde donde es posible no solo encontrar mucha más información acerca de la feria, sino también la opción para participar en la misma. Por ejemplo, se puede elegir la inscripción de 3 días, que incluye la Zona A de degustación hasta acabar el aforo. Quienes prefieran, puede elegir la inscripción de 1 solo día por un menor precio. Por último, desde su web también es posible inscribirse para acreditaciones profesionales de la feria.

Además, si se desea conocer más de cerca los productos de la Pastelería Oiartzun y todo lo que tendrá disponible durante la feria el próximo 9, 10 y 11 de octubre, esta también cuenta con un sitio web donde se puede ver todo lo que tiene disponible. Su local está ubicado en una zona privilegiada en la entrada a la Parte Vieja Donostiarra, frente al Ayuntamiento de la ciudad.