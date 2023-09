¿Cuáles son las ventajas de comprar un inmueble en 2023 según Grupo Best?

Comprar un inmueble es siempre una decisión difícil, ya que depende de muchos factores personales y del comportamiento del mercado. A nivel individual, hay que disponer del capital suficiente o de un buen perfil para obtener un crédito hipotecario. Desde el punto de vista externo, es necesario sopesar el comportamiento de los precios, la oferta disponible y las tasas de intereses bancarios.

Según los expertos del Grupo Best, la adquisición de este tipo de bienes siempre es una buena inversión a medio y largo plazo. Por esa razón, comparten las que a su juicio son las ventajas más relevantes de comprar inmuebles.

¿Cuáles son las ventajas de comprar un inmueble según el Grupo Best? Grupo Best es una marca de franquicias inmobiliarias que destaca por tener uno de los índices de crecimiento más altos en España. Durante el año 2022 concretaron más de 1.554.000.000 millones de euros en transacciones con inmuebles y más de 10.300 activos alquilados. A través de su unidad de negocios Best Credit, obtuvieron financiamiento por un total de 733.000.000 de euros.

Con base en su experiencia, consideran que 2023 es un buen momento para comprar una casa. La desaceleración económica, el alza en los tipos de interés y la reducción en los niveles de ahorro han reducido la demanda. Eso ha mantenido los precios estables, los cuales se espera que comiencen a repuntar nuevamente a partir de 2024.

Estas condiciones ventajosas favorecen principalmente a quienes disponen de un capital que necesitan invertir. Incluso a quienes tengan que recurrir a financiamiento bancario, ya que se espera también una estabilización en las alzas de los tipos de interés. Es decir, que una inversión ahora podría revalorizarse significativamente en unos pocos meses.

Existen ventajas también desde el punto de vista personal Los especialistas del Grupo Best señalan que, a nivel personal o familiar, las ventajas son también muy relevantes. Tener un lugar propio representa una estabilidad esencial, ya que las personas no están sujetas a cuotas de alquiler o a la disponibilidad de un propietario. El inmueble se podrá habitar todo el tiempo que se quiera y se conseguirá disponer de él para la venta o el alquiler según la conveniencia personal.

Por otro lado, un inmueble es siempre un importante activo patrimonial, especialmente si se mantiene en buenas condiciones para el mercado. Constituye un bien que puede servir de garantía para acceder a capital fresco con la intención de realizar negocios o adquirir nuevos inmuebles. De esta forma, se puede incrementar progresivamente el patrimonio familiar.

Finalmente, los miembros del Grupo Best señalan que independientemente de lo que ocurra en el mercado, un inmueble siempre es un refugio para el capital. Aunque puede haber ocasiones en que las propiedades pierdan valor, a largo plazo no solo terminan por recuperarlo, sino que siempre se revalorizan. Es un sector económico en el que la inversión siempre termina siendo segura.