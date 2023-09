La formación en Ethical Hacking y sus beneficios

Según indica un artículo publicado en la red social LinkedIn, actualmente se necesitan en el mundo alrededor de 3 millones de personas que puedan trabajar como hackers éticos. Estos profesionales de la ciberseguridad tienen la capacidad de entender cómo funciona un sistema informático para detectar sus vulnerabilidades. A su vez, con la ayuda de estos especialistas, organizaciones de todo tipo y tamaño pueden mejorar su seguridad y prevenir incidentes.

Ahora bien, para poder acceder a estas nuevas oportunidades laborales es necesario contar con una formación seguridad informática adecuada. Para ello, la academia de la empresa Hack by Security ofrece cursos en ciberseguridad y hacking que incluyen aspectos teóricos y prácticos. Esta firma cuenta con un equipo profesional que dispone de una amplia experiencia laboral en esta área.

Cursos para empezar una carrera en el sector de ciberseguridad La academia de Hack by Security ofrece formación en ethical hacking que se distribuye en tres niveles distintos. Para los que buscan iniciarse en este sector son recomendables los cursos de Básicos Legales del Perito Informático y Concienciación y Ciberseguridad IT. Todavía dentro de un nivel inicial, los que cuentan con conocimientos básicos pueden optar por comenzar con las formaciones Ciberseguridad y Normativa en Cloud Computing y Curso de Técnico Especialista en Ciberseguridad.

Una vez que el alumno posee una base de conocimientos sólida puede continuar avanzando con cursos sobre análisis informático forense, malware, hardening de servidores, máxima seguridad en Windows y seguridad informática ofensiva. Esta academia también ofrece másteres y cursos más avanzados para quienes ya cuentan con experiencia en todo lo anterior.

En todos los casos los cursos son impartidos por profesionales con experiencia y de renombre en el sector de ciberseguridad. Asimismo, la academia de Hack by Security ofrece la posibilidad de tener acceso gratis a los temas de algunos cursos a aquellos alumnos que ya se han matriculado en al menos una de estas formaciones.

Una carrera con muchas alternativas laborales Hoy en día, los hackers éticos pueden trabajar de distintas maneras. Los que prefieren la modalidad freelance disponen de programas Bug Bounty que lanzan distintas empresas para realizar revisiones de aplicaciones y códigos con el objetivo de detectar vulnerabilidades y debilidades. Estos trabajos están disponibles a través de plataformas que asignan monitoreos a sus usuarios.

Por otro lado, distintas compañías están incorporando personal de ciberseguridad de manera estable. Algunas lo hacen para fortalecer sus defensas mientras que otras buscan personas cualificadas para actualizar los productos que venden. Además, entre otras alternativas, un experto en ciberseguridad puede trabajar como auditor.

En la academia de la firma Hack by Security es posible encontrar distintas opciones de formación en seguridad informática para iniciar una carrera laboral en el sector de ciberseguridad.