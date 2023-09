Aplicar estrategias de marketing digital integrales con Laoom

El marketing digital involucra distintas actividades, estrategias, plataformas y herramientas. Se ha convertido en un recurso indispensable para que las empresas logren presencia y visibilidad en la internet.

Su diversidad de facetas requiere de campañas integrales que abarquen varios frentes a la vez para generar un impacto en la audiencia.

Esta realidad ha impulsado la existencia de empresas especializadas en atender estos requerimientos. Una de ellas es Laoom, una consultora estratégica enfocada en el desarrollo de estrategias integrales de comunicación. Son expertos en marketing digital en Elche con 15 años de trayectoria.

Marketing digital en Elche con visión 360º El número de usuarios de internet a nivel global sigue aumentando todos los días. El último informe conjunto de las firmas We Are Social y Hootsuite revela que el 57 % de la población mundial es internauta. El entretenimiento y la búsqueda de productos o servicios suelen ser los usos más comunes. Por esta razón, las empresas deben tener una presencia activa en este universo.

Para lograrlo las marcas deben pensar en una estrategia integral que involucre branding, publicidad y redes sociales. Esta, a su vez, tiene que combinarse con campañas offline como relaciones públicas, publicidad en medios tradicionales y prensa. Eduardo Martínez Fuster CEM de Laoom, asegura que actualmente muy pocas agencias pueden abarcar la totalidad de campos requeridos para incrementar la visibilidad digital.

Este es precisamente uno de los elementos diferenciadores de Laoom como agencia de marketing digital en Elche. Con ellos los clientes no tienen que dispersar sus esfuerzos ni su inversión con distintos proveedores de servicios. Pueden planificar una campaña comunicacional en todos sus aspectos con la unidad de criterio y objetivos necesarios para que sean efectivas.

Servicios de Laoom El CEO de Laoom, Luis Torres, señala que esta firma cuenta con un equipo multidisciplinario entrenado para atender todos los aspectos de una campaña integral. En el ámbito de la comunicación pueden prestar servicios de gabinete de prensa, relaciones con medios locales, provinciales y nacionales. También redactan notas y dosieres de prensa, distribuyen boletines a medios, organizan ruedas de prensa y coordinan con agencias de medios.

En cuanto a publicidad y relaciones públicas elaboran planes de medios, diseñan y coordinan campañas publicitarias, organizan eventos y trabajan en el brand strategy. También llevan a cabo auditoría de marca, jornadas de networking, elaboran y coordinan patrocinios y mecenazgos. Todo ello para relacionar adecuadamente a las empresas con sus entornos de interés.

El equipo de Laoom también atiende todo lo relacionado con el diseño gráfico. Coordinan y dirigen páginas web, ofrecen soporte online, trabajan en la identidad visual y corporativa de las marcas. Ayudan a definir la línea gráfica publicitaria y proporcionan el servicio de diseño editorial. El CEO de la empresa asegura que gracias a esas capacidades han logrado consolidar una diversa cartera de clientes.