Grupo Best, expertos en la publicación automática de propiedades en portales inmobiliarios

Los portales inmobiliarios se han convertido en los escaparates por excelencia para la venta o el alquiler en el sector de los bienes inmuebles. Tal y como ha ocurrido con otros productos, internet se ha convertido en el primer lugar de búsqueda para los interesados en hacer negocios.

Según los representantes del Grupo Best, los portales inmobiliarios tienen varias ventajas relevantes. La primera se relaciona con su alcance, ya que pueden llegar a cualquier lugar del mundo. Permiten gestionar el anuncio con fotos y la descripción que se elija y además son muy económicos o incluso gratuitos.

Millones de personas visitan los portales inmobiliarios En la década de los 80, el magnate de la tecnología Bill Gates vaticinó que lo que no estuviera en internet no existiría. Esa célebre frase parece hoy estar más vigente que nunca y el mercado inmobiliario es un ejemplo más. Si una propiedad para venta o alquiler no se anuncia en plataformas digitales, básicamente no existirá para el mercado.

Los expertos del Grupo Best están de acuerdo con esta premisa y alegan que los portales inmobiliarios son usados por millones de compradores todos los meses. Datos recopilados por Similar Web en 2021 revelaron que durante ese año, portales consolidados como Idealista, Fotocasa y Habitaclia, mostraron un tráfico altísimo. Recibieron en promedio 42, 14 y 10 millones de visitas mensuales respectivamente.

La razón de tantos registros, a juicio de expertos, es que ofrecen un catálogo muy variado y presentan alternativas para todos los gustos y presupuestos. Son muy fáciles de usar tanto para los potenciales compradores o arrendadores como para los propietarios. Adicionalmente, la gran mayoría de los portales inmobiliarios ofrece una experiencia satisfactoria a la hora de navegar en sus páginas.

Publicidad automática online Consciente de la importancia de anunciarse en internet, el Grupo Best ofrece a sus franquiciados la publicidad automática en los portales inmobiliarios. A través de estrategias de marketing digital que incluyen la presencia en estas plataformas, se trabaja para generar un gran volumen de leads. El objetivo final es incrementar al máximo las probabilidades de venta en el menor tiempo posible.

La central del Grupo Best trabaja con más de 100 portales inmobiliarios y 1.000 páginas web de España y el resto del mundo. Esta difusión se realiza mediante publicidad gratuita o a cargo de este grupo inmobiliario para respaldar el trabajo de todos los franquiciados. Las estrategias también incluyen campañas SEO (Search Engine Optimization) y SEM (Search Engine Marketing) en Google y redes sociales.

El trabajo que se hace en publicidad, respaldado por una marca con más de 30 años de trayectoria, garantiza mejores resultados para los franquiciados. Los representantes de Grupo Best destacan que una muestra de ello son los resultados obtenidos en el 2022. Durante ese año, el grupo logró, a través de sus franquicias, ventas por el valor de 1.554.000.000 euros.