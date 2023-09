La Fundación Alivia ayuda a costear los tratamientos de pacientes oncológicos

Alivia advierte que, "incluso con un sistema de salud público sólido, no todos los aspectos del tratamiento y la atención del cáncer están completamente cubiertos" La Fundación Oncológica Alivia ha iniciado durante estos días una campaña solidaria de crowdfunding para ayudar a los pacientes a pagar el coste de sus tratamientos, tanto directos como indirectos. La iniciativa, denominada "Retos solidarios", busca proporcionar financiación para tratamientos médicos no financiados y cubrir el alto coste económico que supone luchar contra el cáncer para muchos pacientes y sus familias.

En España, los tratamientos contra el cáncer tienen un coste medio por paciente anual que comprende desde 5.000 hasta 50.000 euros. Según un informe realizado por la consultora Oliver Wyman para la Asociación Española contra el Cáncer, el coste anual tras el diagnóstico del cáncer de pulmón estaría en más de 17.000 euros, el del cáncer colorrectal en más de 16.000 euros, el de vejiga en alrededor de 12.000 euros, el de mama en más de 8.000 euros y el de próstata en más de 5.000 euros. Todo ello si no se tratan de casos con metástasis, pues elevarían las cifras en el primer año de 30.000 a 50.000 euros.

Para Alivia, estos gastos "relacionados con la atención médica pueden abrumar tanto emocional como financieramente". Según explica Esther Susín, Responsable de Programas de la Fundación, "la realidad es que, incluso con un sistema de salud público sólido, no todos los aspectos del tratamiento y la atención están completamente cubiertos. Por ello, creemos que un programa de crowdfunding es esencial en la lucha contra el cáncer".

"El programa representa una oportunidad para que todos se unan en solidaridad, brindando acceso a tratamientos avanzados y alzando la voz en una nueva campaña de concienciación sobre el cáncer y sus desafíos", añade la dirigente.

En el recién inaugurado programa ya ha decidido apuntarse Ndeye, paciente con diagnóstico de cáncer de orofaringe. Este tipo de tumor se da principalmente en la amígdala, la base y el tercio posterior de la lengua, el paladar y la faringe. Ndeye está en tratamiento con quimioterapia semanalmente, tiene un hijo y no puede trabajar. Pide 1.650 euros para pagar los gastos de un tratamiento que solo está financiado parcialmente y que incluye costes asociados como los traslados al hospital.

Por otra parte, cualquier persona con cáncer puede abrir su Reto Solidario en la web de la Fundación para recibir ayuda en la financiación de su tratamiento.