Vinchin, una de las pioneras en soluciones de backup y recuperación de datos, llega a España con Towers IT

Towers IT se complace en anunciar que ha suscrito un acuerdo de distribución con Vinchin, El objetivo es establecer una estrecha colaboración estratégica a largo plazo.

Vinchin es una empresa, nacida en China, pero con una fuerte presencia global. Es uno de los líderes reconocidos, tanto por el mercado, como por los analistas, en tecnologías de protección de datos, soluciones backup y recuperación ante desastres.

Vinchin Backup & Recovery, la solución de copia de seguridad de máquinas virtuales de próxima generación es compatible con los entornos virtuales más populares del mundo, incluidos VMware, XenServer/XCP-ng, Hyper-V, RHV/oVirt, OpenStack, Sangfor HCI y Oracle Linux Virtualization Manager y Huawei FusionCompute.

Entre las numerosas ventajas de Vinchin, se encuentran su facilidad de uso, el soporte postventa 7 x 24 para sus clientes, sus sistemas de protección frente a ataques informáticos (ransomware), su versatilidad en cuanto al número de plataformas soportadas y una relación prestaciones precio inmejorable.

Vinchin cuenta con notables referencias entre clientes de diferentes sectores y procedencias geográficas que avalan su nivel de excelencia tecnológica, con más de 3 millones de máquinas virtuales protegidas.

Su programa de canal está diseñado para facilitar a los revendedores, integradores de sistemas y proveedores de servicios gestionados de Backup el acceso a una de las tecnologías líderes con una política de precios y descuentos muy atractiva.

Según Shall Ao, International Sales Director de Vinchin, “el acuerdo con Towers IT nos va a permitir un gran avance en Iberia, tanto con los partners como con los clientes”.

Para José Ramón Crespo, Director de Towers IT, “Estamos muy contentos de asociarnos con una empresa como Vinchin en España y Portugal. Nuestra vision requiere que estemos constantemente explorando tecnologías disruptivas de próxima generación y Vinchin, es uno de los proveedores líderes en soluciones modernas de backup y recuperación de datos que respalda perfectamente nuestra estrategia".