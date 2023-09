InPost ha firmado un acuerdo con la empresa Repsol para llevar sus Lockers a las estaciones de servicio

Los usuarios de InPost podrán elegir recoger o dejar sus pedidos en las estaciones de servicio de Repsol que tiene repartidas por toda España.

Gracias a este acuerdo con la compañía multienergética, InPost cubrirá zonas alejadas de núcleos urbanos y localidades de la llamada España vaciada, lo que facilitará la capacidad de los ciudadanos para hacer compras online y recibirlas cómodamente donde quieran.

InPost cuenta en la actualidad con más de 100 Lockers instalados en las estaciones de servicio de Repsol y ambos esperan seguir ampliando la red en sus instalaciones.

InPost, la empresa de logística líder a nivel europeo en el envío a NO domicilio, ha firmado un acuerdo estratégico con Repsol para instalar sus Lockers en las estaciones de servicio de la compañía multienergética. Esta iniciativa supone un paso más en la expansión de los Lockers de InPost en España, gracias a la amplia red de gasolineras que tiene Repsol distribuidas por todo el país.

“Estamos muy orgullosos de haber alcanzado este acuerdo con Repsol, ya que nos permitirá llegar a zonas rurales y alejadas de los grandes núcleos urbanos, pero también nos permitirá incrementar la cantidad de Lockers que tenemos en las ciudades españolas”, explica Nicola D’Elia, CEO en España, Portugal e Italia del grupo InPost.

Para Alicia Cruzado, gerente senior de desarrollo de franquicia y nuevos negocios de Repsol, “este acuerdo con InPost, una marca referente en su sector, refuerza el papel que juegan nuestras estaciones de servicio en el país. En este sentido, Repsol ofrece a sus clientes una oferta multienergética única, amplia variedad de productos y con esta nueva alianza con InPost, añadimos un nuevo servicio dentro de la estación de servicio para que nuestros clientes puedan recoger o devolver sus compras online sin necesidad de preocuparse por los horarios, ya que estarán operativos las 24 horas del día”.

A día de hoy, InPost ya ha instalado más de 100 Lockers en las estaciones de servicio de la compañía multienergética y ambos esperan seguir ampliando la red en sus instalaciones.

Comodidad y eficiencia La instalación de Lockers en las estaciones de servicio de Repsol ofrecerá a los usuarios una nueva red de puntos de entrega a NO domicilio para elegir dónde recoger o dejar sus compras online. Dado que los Lockers se ubicarán en la zona exterior de las estaciones de servicio de Repsol, estarán operativos las 24 horas del día, los 365 días del año. Algo que permitirá a los usuarios disponer de una amplitud horaria a la hora de elegir cuándo quieren recoger sus pedidos.

Además, los Lockers de InPost también sirven para la devolución de productos, así como para envíos tanto de Locker a Locker como de Locker a Punto Pack entre particulares, por lo que son una opción flexible con múltiples posibilidades de uso que se adaptan a las necesidades de cada persona en cada momento.

De hecho, con este acuerdo, InPost busca aprovechar la red capilar de estaciones de servicio de Repsol para generar sinergias que contribuyan a mejorar la vida de las personas. “Los usuarios podrán elegir un Locker situado en la estación de servicio de Repsol más cercana a su domicilio, su lugar de trabajo o donde reposten o recarguen su vehículo de forma habitual, lo que les permitirá ahorrar tiempo, evitar trayectos y optimizar el recorrido que tengan que hacer por otras razones”, destaca Nicola D’Elia. “Nuestro objetivo es facilitar su día a día y contribuir a reducir las emisiones y creemos que cuantos más Punto Pack y Lockers despleguemos, más fácil se lo pondremos a las personas y a toda la cadena involucrada en los procesos de compra online: desde los comercios, hasta las compañías de mensajería”, apunta.

Envíos más sostenibles Los envíos a NO domicilio de InPost han demostrado ser una opción más sostenible para el comercio electrónico. En Polonia, país de origen de la compañía, la extensión de la red híbrida de Punto Pack y Lockers de InPost, unida a la optimización del proceso logístico, ha permitido lograr un ahorro de emisiones de hasta el 96% en comparación con los envíos de puerta a puerta. La razón es que los envíos a NO domicilio no solo permiten optimizar mejor las rutas de entrega, sino que eliminan las entregas fallidas y contribuyen a reducir el gasto energético tanto en las instalaciones de almacenamiento de los paquetes como a la hora de recogerlos por parte del usuario. Y es que muchas personas acuden a su Punto Pack o Locker elegido caminando o en bicicleta.

Para contribuir a esta reducción, InPost ya ha desplegado en España más de 4.500 Punto Pack y Lockers, lo que ha convertido al país en una pieza clave de su crecimiento en Europa. La compañía ya supera los 50.000 Punto Pack | Lockers en la decena de países en los que opera, lo que hace de InPost la mayor red híbrida de puntos de entrega a NO domicilio en Europa.

Acerca de InPost S.A. InPost (Euronext Amsterdam: INPST) es una de las principales empresas de logística de Europa especializada en el envío a NO domicilio en Punto Pack y Lockers. Fundada en el 2006 por Rafal Brzoska en Polonia, InPost ofrece servicios de entrega a través de su red de más de 50.000 Punto Pack y Lockers. La estrategia de InPost, estratégicamente posicionada en el mercado de rápido crecimiento del comercio electrónico, se ve reforzada por sus inversiones en tecnología y sostenibilidad. A través de sus servicios de entrega, InPost está creando una solución más ecológica para el comercio electrónico, ya que las entregas a Lockers reducen las emisiones de CO₂, además de reducir significativamente el tráfico y la contaminación acústica.

En 2022, InPost gestionó 745 millones de envíos de paquetes a través de sus redes en Polonia, Francia, Reino Unido, Italia, Benelux e Iberia, facturando 1.500 millones de euros, con un EBITDA superior a los 418 millones de euros.

En julio de 2021, InPost completó con éxito la adquisición de Mondial Relay para crear la solución automatizada fuera del hogar líder en Europa para el comercio electrónico.

Acerca de Repsol Repsol es una compañía global de multienergía, que lidera la transición energética y se ha marcado el objetivo de ser cero emisiones netas en el año 2050. Está presente en toda la cadena de valor de la energía, emplea a 24.000 personas, distribuye sus productos en más de 90 países y cuenta con 24 millones de clientes.

Para lograr las cero emisiones netas en 2050, Repsol apuesta por un modelo que integra todas las tecnologías para la descarbonización, basado en la mejora de la eficiencia, el aumento de su capacidad de generación de electricidad renovable, la producción de combustibles renovables, el desarrollo de nuevas soluciones para los clientes, la economía circular y el impulso de proyectos punteros para reducir la huella de carbono de la industria.