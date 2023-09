La consultoría Antal ofrece servicio en recursos humanos

El personal altamente cualificado es indispensable para las compañías que desean y deben subsistir o crecer en un mundo cada vez más competitivo y exigente.

Es por esa razón que el proceso de reclutamiento es esencial, ya que de eso dependerá la capacidad de la organización para afrontar los desafíos.

Garantizar que los procesos de reclutamiento consigan los talentos más adecuados es el trabajo específico que tiene un consultor de Recursos Humanos. Según la firma especializada Antal, solo un reclutador experimentado puede, a través de una entrevista, valorar la idoneidad de un candidato para un puesto determinado.

Ventajas de utilizar un consultor de Recursos Humanos externo Antal es una empresa altamente especializada que colabora con las empresas en la búsqueda y selección de talentos muy capacitados. Específicamente, trabajan en la localización de personas para mandos intermedios y altos, que suelen ser los más difíciles de ocupar. Su portavoz en España, Leticia de la Herrán, destaca varias ventajas de este tipo de asistencia.

Explica que una de las principales virtudes es que el desempeño de un consultor de Recursos Humanos permite valorar actitudes que no se pueden cuantificar. Incluso, ni siquiera con los cuestionarios y pruebas desarrolladas a través de programas de Inteligencia Artificial. Leticia de la Herrán es una fiel creyente de que ninguna tecnología hasta el momento puede sustituir la labor de un reclutador.

Otra cosa que hace un consultor es medir la adecuación o potencial de adaptabilidad de un candidato a la cultura de una organización empresarial. También puede sopesar los valores éticos de una persona y la autenticidad de sus respuestas en el marco de un encuentro cara a cara.

¿En qué áreas trabajan los consultores de Antal? La representante de Antal dice que un buen consultor de Recursos Humanos no solo debe ser competente en la gestión del talento. También tiene que conocer profundamente el área de la actividad económica en la que se desenvuelve la empresa contratante. De esta manera, tendrá un criterio mucho más robusto para dar con el perfil que se necesita.

Con esta firma trabajan consultores especializados en las disciplinas de ventas y marketing, finanzas y legal, ingeniería, logística y operaciones, IT y HR. Algunos de los sectores especializados de su equipo son eólicos y renovables, ingeniería, construcción, química y bombas, packaging, óptico, salud y nutrición animal, medical devises, farma, retail, fashion and luxory, hotels and leisure, FMGC, supermercados, entre otros.

Leticia de la Herrán, directora de la empresa en España, recuerda que un consultor de Recursos Humanos también es útil para orientar a un potencial candidato en encontrar la mejor empresa posible. Indica que estos expertos son capaces de identificar en qué cultura organizacional puede sobresalir un profesional. Así mismo, ubicar en qué escenarios laborales existe mayor posibilidad de agregar valor con sus habilidades duras y blandas.