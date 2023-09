La alternativa de los negocios que apuestan por la sostenibilidad son las flores preservadas

La sostenibilidad en los negocios es algo que están implementando muchos emprendedores y empresarios hoy en día para contribuir a la preservación del planeta.

Entre la variedad de prácticas ecoamigables destaca la utilización de flores preservadas. Estos productos se exhiben en compañías de todos los sectores, desde restaurantes y locales comerciales, hasta hoteles y clínicas. Este tipo de flores, que son cuidadosamente tratadas para mantener su belleza natural durante años, más allá de ser una opción sostenible, aportan esteticismo y belleza a los espacios. Estas se pueden adquirir en tiendas especializadas como Roses To Love.

¿Por qué decorar los negocios con flores preservadas? Decorar los negocios con flores preservadas ofrece muchos beneficios que van más allá de lo estético. Como ya se mencionó, una de las grandes bondades de estos productos es que se consideran ecológicos. Esto se debe a que para lograr su preservación se usan implementos naturales, orgánicos y, por supuesto, no tóxicos.

Otra de las cualidades de estas flores es que no requieren de cadena de frío para su almacenamiento y transporte, por lo que permiten disminuir el consumo de energía. Esto, a su vez, es una manera de reducir los gases de efecto invernadero responsables en gran medida del cambio climático. Por otra parte, no requieren de una gran atención, ya que no necesitan riego ni mucho menos luz solar.

Un aspecto clave es que son muy duraderas. Si se les da un buen trato, pueden mantenerse hermosas e intactas por un periodo de tiempo de aproximadamente cinco años.

En conclusión, aunque comprar las flores preservadas puede requerir de una inversión más elevada por parte de los negocios, al final es una decisión inteligente, dado que no hay que sustituirlas constantemente.

¿Dónde comprar flores preservadas? Las flores preservadas se pueden adquirir en empresas especializadas como Roses To Love. En este lugar utilizan una técnica avanzada que no tiene nada que ver con la deshidratación o la liofilización. Con ello, garantizan que los arreglos florales que componen, se mantengan frescos y con un aspecto natural.

Roses to Love cuenta con un catálogo variado en su boutique atelier, que se adapta a todo tipo de necesidades y requerimientos, pues hay flores de diferentes colores, tamaños y precios. Cada negocio puede encontrar la alternativa más indicada para sus instalaciones. Actualmente, cuentan con clientes distinguidos de diferentes sectores, como clínicas de belleza estética donde es muy importante la diferenciación para sus clientes o el impacto en los hoteles cuando sus clientes reciben un detalle tan especial con flores preservadas comestibles, detalles con sabor y que perduran en la memoria.

En cualquier caso, las empresas que deseen una decoración llamativa y singular deben ponerse en contacto con el equipo de Roses To Love, el cual ofrece una asesoría personalizada. Para conocer los canales de comunicación se puede consultar la página web de la compañía.