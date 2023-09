Cocina innovadora en una charcutería transformada en restaurante

Hace ya casi cuatro años, Raúl Delgado, Director General de El Cacereño Food Group se sacó un as de la manga y actualmente ocupa un nicho de mercado con su propia marca de ibéricos en supermercados de proximidad como fruterías gourmet, vinotecas, charcuterías y carnicerías. Actualmente, tiene presencia en más de 500 puntos de venta en Cataluña.

Parece que no era suficiente y, hace un año, siguiendo su plan de escalada en su proyecto, inaugura su primera jamonería, quesería y colmado con degustación, que ha revolucionado los diarios digitales por tal acierto.

Hace unos años ya dio en el clavo con el Restaurante Shapó y Bon Bellucci en Sant Cugat del Vallés, y ahora presentan un modelo de negocio más que interesante en la ciudad de Cerdanyola del Vallés, provincia de Barcelona. Sin duda uno de los mejores locales hosteleros de Barcelona, según apuntan diferentes diarios.

El Cacereño es su nuevo local de hostelería moderna, y se presenta como jamonería, quesería y colmado con degustación.

Distribuyen a profesionales, pero también los puedes encontrar en su tienda online y en su maravillosa tienda de ensueño. ¡Tocan todos los canales de venta con éxito!

En él se podrán realizar las compras más gourmet o quizás desayunar, vermutear, comer o cenar. Dispone de mesas en una terraza formidable en las faldas del Parc Natural de Collserola, también dispone de mesas en la tienda y en su primera planta se puede disfrutar de un comedor muy acogedor con un aire vintage/industrial. Se forma de 300 metros para disfrutar de productos nacionales de primera calidad como el Jamón de su propia marca El Cacereño, que no dejará indiferente a nadie o sus cachopos Asturianos, Rabo de Toro, carrilleras, costillar de cerdo a baja temperatura, cochinillo de León y un sinfín de tapas todas a la cual más rica como los champiñones rellenos, la gran familia, el matrimonio, el chuletón de Barbastro o sus tortillas recién hechas con foie y jamón.

Para la campaña de navidad, se preparan para atender un gran volumen de clientes que visitaran su tienda y se harán con productos realmente ricos de pequeñas empresas españolas que hacen las cosas como se han hecho toda la vida y se consiguen productos maravillosos. Paletas y jamones con precios increíbles y lotes para regalar con esos productos que sorprenden de verdad. También se podrán celebrar las comidas y cenas de empresa, familia y amigos.

Así, se establece como un lugar que ya se ha posicionado entre los locales de mayor calidad de la zona.