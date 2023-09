Innovación y seguridad; entrevista con el fundador de Raixer

En una sociedad cada vez más enfocada en la seguridad, las cerraduras inteligentes se han convertido en una solución destacada para hogares y negocios.

Ante esto, empresas como Raixer han logrado diferenciarse como uno de los referentes en este mercado, gracias a su visión innovadora y a la posibilidad de aportar alternativas tecnológicas que contribuyan a resguardar la integridad de diferentes espacios.

Al respecto, Jon Marco, fundador de Raixer comparte diferentes aspectos acerca de la empresa. Desde sus ventajas competitivas, hasta las funciones especiales que ofrecen sus cerraduras inteligentes y los planes a futuro que promuevan el crecimiento y mejora de esta compañía.

¿Cuál es la visión general de la empresa y cómo trabajan para permanecer vigente en el mercado de las cerraduras inteligentes?

La visión general de Raixer como empresa se centra en proporcionar soluciones tecnológicas de vanguardia para el control de acceso y la seguridad. Su enfoque en la innovación y la tecnología les permite desarrollar soluciones únicas y diferenciadas en el competitivo mercado de las cerraduras inteligentes. Para mantenerse vigente, Raixer continúa expandiendo su gama de productos, ofreciendo alternativas cada vez más completas y adaptables a las necesidades de sus clientes.

¿Cuáles son las ventajas específicas de las cerraduras inteligentes Raixer en comparación con otras en el mercado?

Las cerraduras inteligentes Raixer se destacan por varias ventajas específicas en comparación con otras opciones en el mercado. Son fáciles de instalar, asequibles, admiten el check-in remoto y son igualmente adecuadas para uso en hogares y oficinas. Además, ofrecen un excepcional soporte técnico que abarca desde la instalación hasta el uso diario de la cerradura. También se ofrece servicio de instalación para aquellos clientes que lo deseen. Algunas cerraduras Raixer cuentan con sensores de ruido y presencia para mayor seguridad.

¿Qué tipo de tecnología utilizan para garantizar la compatibilidad con diferentes tipos de puertas y cerraduras existentes?

Raixer utiliza tecnología patentada para garantizar la compatibilidad con diferentes tipos de puertas y cerraduras existentes. Por ejemplo, su sistema de ajuste deslizante permite el acople a diferentes alturas de llave y su soporte con adhesivo muy resistente y con una gran superficie de contacto puede resistirlo todo.

¿Qué medidas de seguridad implementan para proteger la privacidad de los usuarios y evitar posibles hackeos o accesos no autorizados?

En cuanto a las medidas de seguridad Raixer emplea los métodos de encriptación más seguros a la hora de transmitir datos. Para prevenir ciberataques, todas las comunicaciones entre la app y el backend están encriptadas usando certificados SSL3 y SHA-256, un estándar de encriptación militar.

En su página web, mencionan la detección de presencia a través de sensores de ruido integrados. ¿Cómo funciona esta función y qué beneficios ofrece para los usuarios?

Los sensores de ruido integrados permiten a los usuarios monitorizar el ruido en su vivienda. Pueden limitar un umbral máximo de ruido permitido y recibir notificaciones cuando se sobrepase. Esto ayuda a evitar fiestas y mantener una buena relación con los vecinos. De la misma manera, hay un nivel de ruido más bajo definido para detectar presencia. Cuando hay presencia no se reciben notificaciones, sino que las franjas de tiempo con presencia quedan registradas en el historial.

¿Cuál es el alcance máximo para abrir una puerta a distancia y qué factores pueden afectar la distancia de operación?

Los dispositivos Raixer te permiten conectar cualquier puerta a internet para abrirla a distancia, desde cualquier lugar, donde se disponga de una conexión a internet.

¿Tienen planes para futuras mejoras o nuevos productos relacionados con cerraduras inteligentes?

Raixer se encuentra en constante mejora de sus productos actuales y tiene varios en fase de desarrollo y prototipado. Además, la aplicación se actualiza continuamente con nuevas funcionalidades para ofrecer mejoras constantes a sus clientes.

En el caso de una pérdida o robo del dispositivo móvil que controla la cerradura, ¿qué medidas de seguridad y protección se implementan para evitar posibles accesos no autorizados?

En caso de pérdida o robo del dispositivo móvil que controla la cerradura, aún se requeriría el desbloqueo del teléfono para acceder a la aplicación, lo que dificulta el acceso no autorizado. Además, la persona debe conocer la ubicación física de la cerradura y encontrarse en ese lugar, siendo aún más complicado acceder. De todas maneras se recomienda bloquear el móvil a distancia y cambiar la contraseña de la cuenta para mayor seguridad.

En resumen, el desempeño de Raixer en la industria de las cerraduras inteligentes es reflejo de su compromiso con la seguridad y comodidad de sus usuarios. Proporcionar soluciones avanzadas y adaptables a las necesidades de sus clientes, les ha consolidado como una de las principales compañías para reforzar la seguridad en distintos entornos.