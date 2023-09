Casi la mitad de los autónomos asegura trabajar de media 10 o más horas al día y no tener más de 20 días de vacaciones

Infoautónomos, empresa de servicios de asesoría online para autónomos y pymes, publica el IV Estudio Nacional del Autónomo (ENA) con la colaboración y metodología de la Universidad de Granada (UGR).

De este modo, Infoautónomos y la Universidad de Granada vuelven a aunar esfuerzos para llevar a cabo un exhaustivo y completo estudio que refleja la realidad del trabajo de los autónomos en España.

Este IV ENA es una completa radiografía del perfil demográfico y la situación del autónomo en España en 2023, adquiriendo una mayor relevancia al permitir comparar sus conclusiones con las del ENA 2019 prepandémico.

Su principal objetivo es abordar la situación real y los aspectos clave y de actualidad de los trabajadores por cuenta propia del país, proporcionando la siguiente información:

Perfil del autónomo en España.

Base de cotización de los autónomos.

Actualidad de los autónomos españoles: nuevo sistema de cotización, nueva tarifa plana de 80 euros, factura electrónica…

La financiación de los autónomos.

Grado de satisfacción, día a día y protección de los autónomos.

Externalización de servicios.

Grado de digitalización.

Han analizado sus resultados y extraído sus conclusiones Manuel Marcelo Vázquez Ariza, socio fundador y presidente de Infoautónomos y de OnGranada Tech City y Círculo Tecnológico de Granada, y los Catedráticos de Comercialización e Investigación de Mercados, Francisco Liébana Cabanillas y Francisco Muñoz Leiva.

Para abordar con rigor dichos resultados “es importante comprender la metodología aplicada por la Universidad de Granada”, asegura Francisco Muñoz, que “ha aplicado como técnica de estudio una encuesta online realizada entre los socios de Infoautónomos, en la que han participado 1.759 autónomos españoles, en un trabajo de campo realizado entre enero y febrero de 2023”.

Por su parte, Marcelo Vázquez ha querido destacar que “la situación del autónomo en España es uno de los puntos más importantes del estudio, en el que se puede ver la realidad del autónomo en este país y nos permite analizar cómo es su día a día y cuáles son sus principales preocupaciones”.

En este sentido, Francisco Liébana destaca que “los problemas económicos son el principal motivo (con un 80,7 % de las respuestas) por el que los autónomos se han visto obligados a darse de baja, un porcentaje un 4,8 % superior al de 2019”.

Además, Marcelo Vázquez ha querido ir más allá analizando datos importantes de este informe que reflejan que “casi la mitad de los trabajadores autónomos trabaja, de media, diez o más horas al día, y no pueden tomarse más de veinte días de vacaciones anuales”, poniendo especial atención a que “el 70 % de los autónomos considera que no se encuentra protegido personal y laboralmente por mutuas y/o Seguridad Social”.

En esta línea, Francisco Muñoz ha recalcado que todo ello lleva a “un dato realmente destacable del informe, ya que un 45,3 % de los autónomos encuestados señala que no volvería a darse de alta si volviera atrás”.

No obstante, el presidente de Infoautónomos también ha querido hacer hincapié en que no todo es malo, ya que “los autónomos señalan que las principales ventajas de ser trabajador por cuenta propia son la autonomía (84,8 %) y la flexibilidad (69,6 %)”.

Vázquez también ha puesto el foco en uno de los temas actuales que más están afectando a los autónomos este 2023, el nuevo sistema de cotización en función de sus ingresos reales. Así, “pese a que el 75,5 % conoce ya el nuevo sistema, el grado de conformidad es bastante bajo”.

Por su parte, Francisco Liébana se ha referido a otro aspecto de gran importancia para los autónomos, su financiación, ya que “el 53,9 % de los autónomos ha requerido de financiación en algún momento, y el 57,1 % reconoce haberse visto obligado a acogerse a alguna medida del Gobierno derivada de la pandemia”, ha subrayado.

Por último, y a modo de conclusión, el socio fundador de Infoautónomos se ha referido a los desafíos y problemáticas para los autónomos asegurando que “emprender como autónomo implica superar una serie de desafíos, desde la carga administrativa hasta la incertidumbre financiera, enfrentamos obstáculos que requieren determinación y perseverancia. La búsqueda de financiación, la competencia en un mercado saturado y la adaptación a la tecnología son solo algunos de los desafíos que tenemos por delante”.

Titulares Perfil del autónomo en España La mayoría de los autónomos en activo, un 45,4 %, cuentan con una edad entre 40 y 54 años.

Las autónomas representan un 43,4 % del perfil del autónomo en España, lo que supone un aumento del 5,9 % con respecto al ENA de 2019.

Base de cotización El 66,7 % de los autónomos españoles afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cotiza por la base mínima.

Sólo un 2,9 % cotiza por la base máxima.

Situación del autónomo en España 9 de cada 10 autónomos aseguran que el emprendimiento en España no resulta para nada sencillo.

El 57,4 % de autónomos muestran un nivel de satisfacción por debajo de la media (6,7 sobre 10 puntos), asegurando que les resulta muy difícil compaginar su vida laboral y familiar.

Las principales barreras con las que los autónomos se encuentran para emprender son: el sistema de tributación (26,2 %), los pagos mensuales de la cuota a la Seguridad Social (25,7 %) y la burocracia (23,2 %)”.

Un 76,2 % de los autónomos reconoce no tener asalariados a su cargo.

Nuevo sistema de cotización y financiación de los autónomos La mayoría de los autónomos considera que existe una elevada carga fiscal en su actividad profesional.

Aunque la mayoría de los autónomos (65,6 %) están a favor de las cuotas progresivas por tramos, reclaman que no sean tan altas.

El 54 % de los autónomos indica conocer la nueva tarifa plana de 80 euros, aunque sólo el 1,8 % asegura haberla solicitado.

Más del 80 % de los trabajadores por cuenta propia desconoce el funcionamiento de la Ley Crea y Crece.

Sólo el 30 % de los autónomos conoce el programa de ayudas Kit Digital.

Tiene disponible el documento completo IV ENA 2023 en este enlace: IV Estudio Nacional del Autónomo.