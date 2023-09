Cuáles son los principales requisitos para el curso de azafata de vuelo según Global Training Aviation

Hoy en día, la profesión de auxiliar de vuelo cuenta con un gran número de ofertas de trabajo. Esto se debe a que, a nivel global, el sector de la aviación está creciendo y generando nuevos puestos de empleo. Actualmente, el personal de cabina no solo se encarga de servir comida y refrescos al pasajero, sino que también se encuentra preparado para hacer frente a diferentes imprevistos y necesidades que pueden surgir durante un vuelo.

Para poder trabajar en esta actividad es necesario contar con formación como la que ofrece la empresa Global Training Aviation (GTA). Esta academia internacional se especializa en formación aeronáutica de tripulantes de cabina de pasajeros. Ahora bien, antes de inscribirse en un curso de azafata de vuelo es recomendable conocer cuáles son los requisitos para ejercer esta actividad

¿Cuáles son los requisitos para auxiliares de vuelo? La entidad encargada de establecer los requisitos para tripulantes de cabina es la Asociación Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Además, los especialistas de Global Training Aviation recomiendan tener ciertos conocimientos o habilidades para mejorar las posibilidades de conseguir un empleo en una compañía aérea.

En primer lugar, es necesario ser mayor de edad para obtener el título de azafata o azafato de vuelo. Si bien la formación se puede iniciar a los 17 años, el alumno solo recibirá el certificado oficial cuando cumpla 18. Además, es necesario saber nadar, ya que hay que superar un examen práctico que consiste en recorrer 100 metros en menos de dos minutos y medio. Cabe destacar que los cursos de auxiliar de vuelo incluyen prácticas en piscinas.

En cuanto a los idiomas, el dominio del español resulta imprescindible, ya que, por normativa de AESA, los cursos se imparten en esta lengua. También es necesario contar con conocimientos de inglés. Con respecto a esto, los profesionales de Global Training Aviation recomiendan dominar el inglés, aunque no sea necesario presentar ninguna titulación específica. Por otra parte, estos expertos señalan saber otros idiomas es un aspecto muy valorado por las compañías de este sector.

¿Se requiere de una altura mínima para ser tripulante de cabina? Las normativas de AESA no establecen ningún tipo de límite de altura para ejercer este trabajo. Sin embargo, los profesionales de Global Training Aviation recomiendan una talla aproximada de 1,60 metros para las mujeres y 1,70 metros para los hombres. Esto se basa en lo que buscan las compañías aéreas en el mercado laboral.

Por último, para comenzar con un curso de tripulante de cabina es necesario tener una titulación mínima de ESO o equivalente. A su vez, desde esta escuela aeronáutica aconsejan tener título de bachillerato o similar, ya que estos certificados son valorados positivamente por las empresas del sector.

A través de Global Training Aviation es posible realizar un curso de azafata de vuelo para acceder a múltiples posibilidades de empleo.