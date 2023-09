La aerotermia; sus principales beneficios y un próximo lanzamiento

En las últimas décadas, los gobiernos y organizaciones de todo el mundo han estado buscando soluciones para frenar el impacto ambiental que están teniendo las diferentes industrias en la capa de ozono y el planeta.

En el campo de la energía, se han desarrollado diferentes alternativas a la energía eléctrica que permiten obtener excelentes beneficios y menos daño al medioambiente. Una de estas es el sistema de aerotermia, el cual funciona en conjunto con las placas solares para optimizar el ahorro energético.

La aerotermia, ¿qué es y cuáles son sus beneficios? La aerotermia o energía aerotérmica es una tecnología especial con la cual se puede recoger la energía ambiental presente en el aire exterior y, por medio de un sistema de bombas de calor, transformarla en diferentes formas de energía calorífica. De esta forma, es posible tener aire acondicionado en el verano, calefacción en el invierno y, durante todo el año, agua caliente para la vivienda. La aerotermia presenta diferentes ventajas para obtener este tipo de energía con respecto a los sistemas tradicionales. El sistema aerotérmico no emite ningún tipo de humo o de residuos y produce bajo nivel sonoro en su unidad interior. Por otro lado, es un sistema energético no contaminante, ya que no utiliza ningún tipo de combustible fósil. En cuanto al consumo energético, el origen de abastecimiento de energía proviene del aire en un 70 %, y solo utiliza una pequeña fracción de electricidad para funcionar; en cambio, permite ahorrar hasta un 75 % en la factura de la luz. Por último, los sistemas aerotérmicos son fáciles de instalar y requieren de poco mantenimiento, el cual es de bajo coste.

Khelium se prepara para lanzar al mercado un optimizador que favorecerá la aerotermia Para el funcionamiento del sistema aerotérmico es necesario utilizar un poco de energía eléctrica. Por tal razón, muchos hogares en el mundo combinan la energía fotovoltaica con la aerotermia para obtener un sistema de autoabastecimiento 100 % autónomo. En España, la compañía Khelium se ha posicionado como una empresa líder en el sector digital de las energías renovables. Esta empresa trabaja de la mano con instaladores profesionales para ofrecer una asesoría integral que va desde el estudio inicial hasta la puesta en marcha del montaje de sistemas de energía solar y su posterior legalización y monitorización.

En su esfuerzo por presentar más y mejores soluciones, Khelium ha desarrollado un nuevo sistema producido íntegramente en España y que estará disponible a partir de octubre, siendo su lanzamiento en la feria Efintec (17-18 de octubre).