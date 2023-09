Bokatines, el grupo hostelero que despunta entre las principales franquicias cerveceras

La franquicia reconocida entre los clientes por sus montaditos "bokatines", y entre sus asociados por la rentabilidad, plantea un cierre de año con grandes expectativas. Emprendimiento con sabor al éxito

Desde su creación, Bokatines ha demostrado ser mucho más que una simple franquicia de cervezas y bokatas. Ha establecido una comunidad de emprendedores apasionados por brindar experiencias gastronómicas excepcionales. La combinación de recetas tradicionales y un enfoque moderno ha resonado entre los consumidores, creando una base de clientes fidelizados y en constante crecimiento por sus acciones promocionales y campañas online.

Transformación digital: el camino hacia la innovación

En un mundo impulsado por la tecnología, Bokatines no se ha quedado atrás. Reconociendo la necesidad de adaptarse a las expectativas digitales de los consumidores, la marca ha abrazado la transformación digital de manera integral. Desde la automatización de procesos internos que optimizan la eficiencia operativa hasta la introducción de pedidos en línea y aplicaciones móviles para una experiencia de cliente más fluida, Bokatines ha marcado el camino hacia la innovación en la industria de la restauración en franquicia.

De éxito local a éxito global: expansión estratégica

Las aspiraciones de Bokatines no tienen límites. La marca tiene planes visionarios de expansión en los próximos meses, con próximas aperturas de nuevas franquicias en ubicaciones estratégicas, el equipo directivo destaca los buenos conseguidos, Carlos Val, socio fundador de Bokatines afirma: "nuestra experiencia en el montaje de franquicias unido a nuestro pasado en la dirección de grupos empresariales han hecho que diseñemos un negocio con todo lo esencial para triunfar: demandado, barato, accesible y con proyección de futuro". Esta expansión no solo se trata de llevar el sabor distintivo de Bokatines a nuevas comunidades, sino también de brindar oportunidades emocionantes a los emprendedores locales que desean formar parte de una marca en crecimiento.

Unirse a la revolución de la gastronomía: se buscan franquiciados

Bokatines invita a los emprendedores que buscan unirse a una marca con un historial probado y una visión de futuro a explorar las oportunidades de franquicia disponibles. Si tienes una pasión por la buena comida, la innovación y el éxito empresarial, esta es tu oportunidad para unirte a una red que valora la excelencia culinaria y la evolución constante.