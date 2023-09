El revolucionario programa personalizado para dominar el inglés de Pop Up! English, Unlock Your English

Desde su fundación en 2014 Pop Up! English ha demostrado que aprender inglés puede ser mucho más que memorizar gramática y vocabulario. Esta academia, que ha ganado reconocimiento y prestigio en el sector educativo y profesional, ha redefinido el proceso de aprendizaje del inglés, convirtiéndolo en una experiencia personalizada y altamente efectiva para cada uno de sus estudiantes.

Fundada por Carolina Sebastián, experta lingüística con una pasión indomable por la enseñanza, Pop Up! English ha creado sus propios materiales y su metodología con innovadoras técnicas y enfoques que buscan no solo enseñar el idioma, sino también desbloquear miedos, romper creencias limitantes y enfrentar traumas pasados asociados con el aprendizaje del inglés y que se manifiestan en el día a día, frustran e impiden lograr los objetivos.

Durante su trayectoria, la academia ha destacado por ofrecer programas y cursos adaptados a las necesidades individuales de sus alumnos. Desde preparación para certificaciones y oposiciones, hasta formaciones destinadas a profesionales de alto nivel. Pop Up! English ha dejado una huella imborrable en la educación lingüística en España.

A medida que continúan expandiendo su alcance y evolucionando en su propuesta, Pop Up! English se mantiene fiel a su misión original: transformar la vida de las personas a través del dominio del inglés, dándoles las herramientas y la confianza para enfrentar cualquier desafío lingüístico.

Unlock Your English: el programa premium que desbloquea el potencial del alumno en el inglés en 3 meses Con el firme compromiso de seguir innovando en la enseñanza del inglés, Pop Up! English anuncia el lanzamiento de Unlock Your English, su nuevo programa formativo premium diseñado especialmente para aquellos que buscan superar miedos, creencias y antiguas malas experiencias relacionadas con el inglés.

Detalles del programa El programa, con una duración de tres meses, está diseñado de forma individualizada para cada alumno. Estas clases personalizadas se impartirán online durante dos horas a la semana, divididas en dos sesiones. Además, cada quince días, los participantes disfrutarán de una sesión experiencial (online/offline) que va más allá del aula. Estas experiencias, como comidas de negocio con profesionales del sector del alumno o conversaciones con hablantes nativos de acentos poco habituales, están diseñadas para enfrentar y superar miedos específicos relacionados con el inglés.

Beneficios del programa Aprendizaje personalizado: cada lección y experiencia es diseñada específicamente para las necesidades y objetivos del estudiante.

Enfrentar miedos reales: a través de escenarios prácticos, los alumnos enfrentan y superan miedos específicos relacionados con el inglés.

Mentoría de calidad: Carolina Sebastián, con su amplia experiencia y trayectoria en el mundo del inglés, será la mentora personalizada durante todo el programa, asegurando que cada participante reciba la atención y guía necesarias para lograr el éxito.

Avances significativos: aunque el objetivo principal es superar barreras emocionales y psicológicas, los estudiantes suelen avanzar un nivel completo en su habilidad lingüística durante la duración del programa.

Este programa puede comenzar en cualquier época del año, pero para las personas que se inscriban en septiembre, hay un descuento especial.

Carolina Sebastián, carol@popupenglish.es.