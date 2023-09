Un camino a la MLS y oportunidades de éxito son las becas deportivas en Estados Unidos

En las últimas semanas, no se hace otra cosa que escuchar noticias sobre la MLS y las recientes llegadas de los jugadores internacionales a la liga americana. Y es que, en las últimas décadas, la MLS (Major League of Soccer) no ha hecho más que crecer. Tanto en equipos como en el nivel de los jugadores.

La MLS nació en 1996 con tan solo 10 franquicias y siendo un deporte muy minoritario en el país norteamericano. A día de hoy, cuenta con 29 franquicias (aunque en 2025 pasarán a ser 30 con la incorporación del equipo de San Diego) y el nivel que ha ido adquiriendo en los últimos años la sitúan a la altura de las grandes ligas, pudiendo codearse con otras como la Premier League o La Liga. Y esto es gracias a la gran inversión económica que se está llevando a cabo.

De hecho, estas inversiones económicas vienen desde mucho antes. Por todos es sabido que en Estados Unidos apuestan por la calidad de los jóvenes atletas desde bien jóvenes. Los High Schools y Universidades americanas más prestigiosas del país proporcionan cuantiosas becas a deportistas de todas partes del mundo para que puedan seguir formándose, tanto académica como deportivamente, en sus centros.

Es por ello que cada año son más los estudiantes deportistas que cruzan el charco para llegar a estos centros, donde los tratan como deportistas semiprofesionales. Desde las instalaciones, hasta los recursos o staff técnico con el que cuentan, son de altísimo nivel, pudiendo compararse alguno de ellos a equipos profesionales de muchos países del mundo.

El nivel deportivo será premiado con increíbles becas Claro que, llegar a uno de estos centros con una beca deportiva, no es un camino fácil. De hecho, para poder conseguir una de ellas, es necesario hacerlo a través de especialistas en la materia. Deaquiparafuera, agencia educativa con más de 15 años de experiencia, ya ha conseguido más de 120 millones de dólares en becas para estudiar en Estados Unidos.

¿Qué están buscando estos centros para poder entregar una beca? Pues bien, la realidad es que existen diferentes tipos de becas, así como diferentes tipos de centros para cubrir las necesidades de cada estudiante. Es por ello que lo ideal es realizar un análisis personal de cada perfil, para así poder obtener una estimación lo más certera posible sobre las posibilidades de cada estudiante.

Desde ya se avanza que, aunque el nivel deportivo será muy importante a la hora de otorgar estas becas, no hace falta ser Messi o Busquets para conseguirlo. Los centros americanos tendrán en cuenta otros factores tales como las notas medias de los últimos años, el nivel de inglés, el perfil personal del estudiante, así como sus aptitudes e inquietudes.

Se prevé que el país norteamericano siga aumentando estas cifras los siguientes años, ya que tienen los ojos puestos en el Mundial de 2026, el cual se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México. Ahora más que nunca, es un momento idóneo para aprovecharse de estas becas deportivas y dar un salto de calidad a tu formación, tanto académica como deportiva.