Principales ventajas de la práctica del ciclismo

La experiencia ciclista está llena de bienestar físico y emocional para quienes la practican. Rodar con ciclistas profesionales es una de las mejores opciones para los amantes de pedalear en dos ruedas.

En Madrid, la iniciativa Best Yourself Cycling, dirigida por Manuel Brihuega Jiménez, director deportivo de nivel III, por la Real Federación Española de Ciclismo, ofrece los beneficios del ciclismo a través de actividades para personas de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales, que deseen mejorar su técnica, compartir en grupo, participar en eventos especiales o competiciones en todo el país y cuidar su salud.

Entrenar y disfrutar El servicio de entrenamiento de esta organización se realiza con grupos reducidos de un máximo de 15 ciclistas, organizados por niveles y con una planificación anual que asegura la diversidad de actividades para que cada día de preparación sea una grata experiencia. Como apasionado de este deporte desde su infancia, Manuel Brihuega Jiménez considera su emprendimiento como una oportunidad de diseñar rutas y rutinas para que otros descubran el ciclismo profesional desde dentro y a la vez tengan un espacio para el disfrute, con rutas cicloturísticas.

Una de las ventajas más importantes del entrenamiento ciclista, es la mejora de la técnica. Posiciones, uso adecuado de los cambios, así como la correcta administración del esfuerzo según cada trecho, pueden perfeccionarse al salir con ciclistas experimentados que guíen la ruta, ya que los instructores corrigen en tiempo real, y ofrecen sus consejos.

Ganar mayor resistencia y rendimiento también se cuenta entre los beneficios del ciclismo. Los profesionales llegan a desafiar al grupo con un ritmo adaptado, pero exigente, para cada nivel y enseñarán la práctica de la recuperación activa.

Muchas más ventajas Más allá de los logros técnicos y físicos, la práctica ciclista crea una comunidad capaz de fortalecer la camaradería entre personas que comparten intereses y objetivos. Además, el ciclismo brinda la oportunidad de establecer una red de contactos en el área en la que participan expertos o patrocinadores de eventos.

Hacer conciencia del valor de la seguridad, sobre todo en ciclismo de carretera, también se considera un beneficio importante de esta práctica. Rodar con la guía de expertos, quienes planifican las rutas y pueden dar respuesta efectiva a emergencias, genera una confianza inigualable. Asimismo, los instructores se encargarán de que la disciplina no solo se mantenga al pedalear, sino en el seguimiento de un plan de nutrición e hidratación adecuado.

Un aspecto tan importante como los anteriores es la buena salud mental que propicia el ciclismo, ya que entrenar con profesionales hace ganar una mentalidad de éxito en cada reto de la vida, con técnicas de visualización, relajación y fijación de objetivos claros hacia la autosuperación.

Diversos planes de entrenamientos presenciales, los sábados o domingos, están disponibles en la página web de Best Yourself Cycling para los habitantes de Madrid. Solo se necesita subirse a la bicicleta y dejarse llevar por una experiencia planificada, divertida, diseñada por profesionales apasionados del ciclismo.